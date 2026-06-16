ANMAT prohibió una marca de vinagre tras detectar peligrosas irregularidades

A través de la Resolución 3665/2026 publicada en el Boletín Oficial de este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad en el territorio nacional de una marca de vinagre por detectar irregularidades en el producto.

El ente de control estatal realizó una investigación en la cual detectó que el producto rotulado como "VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos", se ofrecía como producto de limpieza sin contar con la documentación y los registros exigidos por la normativa vigente.

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La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios de ANMAT. Durante el monitoreo, los inspectores detectaron la comercialización online del producto y verificaron que era promocionado como un limpiador multiuso para baños, cocinas, vidrios, electrodomésticos y superficies en contacto con alimentos.

Según el organismo, el producto se presentaba con los datos "Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922". Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se determinó que no existían registros habilitantes como producto domisanitario ni establecimientos responsables autorizados por ANMAT para esa comercialización.

Extrañas condiciones del producto





Además, la empresa MC Fragancias S.A., titular de un producto registrado de la misma marca denominado "Limpiador multiuso Vint", aseguró que no reconocía como propio el producto investigado ni la página web donde era promocionado.

ANMAT advirtió que se desconocen las condiciones de elaboración, formulación, seguridad y eficacia del producto cuestionado, por lo que consideró necesario adoptar medidas preventivas para proteger a los consumidores.

Por ese motivo, la disposición establece la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes identificados como: "VINT. VINAGRE CONCENTRADO. 10% de acidez. Múltiples usos. Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922", cuando sea ofrecido como producto domisanitario de limpieza.

Asimismo, el ente estatal informó que comunicará la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a organismos vinculados con la defensa del consumidor para reforzar los controles sobre su venta, incluida la comercialización a través de plataformas digitales.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



