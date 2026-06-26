ANMAT prohibió una serie de maquillajes infantiles, desinfectantes e insumos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el país de una serie cosméticos infantiles, desinfectantes e insumos médicos. Así lo determinó en resoluciones publicadas en las últimas horas en el Boletín Oficial.

Tras una investigación realizada por el organismo, se descubrieron anomalías en los productos y por eso, se decidió la prohibición de los mismos que afecta tanto a comercios físicos como a ventas por internet y redes sociales.

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La Disposición 3841/2026 alcanza a cosméticos destinados a niñas bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M'Lundo, Miss Betty y Mocmallure. Entre los artículos señalados figuran perfumes, kits de maquillaje, labiales y sets de gloss, todos con presentaciones dirigidas a público infantil.

El organismo determinó que ninguno de estos productos había sido registrado ni contaba con inscripción sanitaria válida, lo que impide controlar las condiciones de fabricación, ingredientes utilizados y la procedencia legal de los mismos.

Durante las inspecciones realizadas en comercios de CABA, el personal del Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal de la ANMAT detectó estos cosméticos sin el rotulado reglamentario ni los datos exigidos por la normativa vigente. Además, al consultar la base de datos oficial, no se halló ningún registro que correspondiera a los productos incautados.

La autoridad sanitaria dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en el territorio argentino de los cosméticos infantiles y de cualquier otro producto de las marcas mencionadas. Además, se notificó a organismos nacionales, provinciales y de defensa del consumidor sobre la medida, y se solicitó la baja de las publicaciones online que ofrecían los productos.

Otras prohibiciones de la ANMAT

Por otra parte, la ANMAT actuó sobre la marca H2 soap, dedicada a la venta de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. El expediente se inició tras una denuncia y constató que ofrecía sus productos a través de la página web oficial, redes sociales y plataformas de venta digital, sin contar con registros ni habilitación como establecimiento responsable, según la Disposición 3843/2026.

A pesar de que la autoridad sanitaría intentó notificar a la empresa responsable al domicilio declarado, la notificación no fue respondida. Por eso, el ente prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de los lotes de los productos identificados como desinfectantes, limpiadores, aromatizantes y cualquier otro domisanitario bajo la marca.

Otra prohibición apunta a insumos médicos hallados en la firma JMG S.A., ubicada en el partido mendocino de Guaymallén. Durante una inspección, se detectó la tenencia de una clipadora para cielo abierto marca EDLO y etiquetas autoadhesivas correspondientes a electrodos desechables para niños marca Aesculap, sin registro sanitario.

En el caso de las etiquetas, la empresa titular de la marca Aesculap, BBraun Medical SA, confirmó que los lotes y presentaciones detectados no se correspondían con productos legítimos y que el vencimiento declarado no coincidía con los registros originales. El informe oficial concluyó que se trataba de insumos falsificados.

Estos son los cosméticos prohibidos por el ente estatal (ANMAT).

Ante la falta de documentación respaldatoria e imposibilidad de demostrar el origen legal de los productos, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución, y se instruyó sumario sanitario a la empresa JMG S.A. y a su directora técnica por presunta infracción a la Ley de Medicamentos y a la Disposición 6052/13, que obliga a las empresas habilitadas para el tránsito de productos médicos a garantizar la trazabilidad, registro y procedencia legítima de los insumos.

Las prohibiciones se fundamentan en la protección de la salud pública y la necesidad de garantizar que los productos comercializados cuenten con la debida inscripción, control y autorización oficial. El organismo recordó que sólo pueden comercializarse productos cosméticos, domisanitarios y médicos que cumplan con los requisitos legales y regulatorios, y recomendó a la población abstenerse de adquirir artículos que no ofrezcan garantías sobre su procedencia y seguridad.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.