ANMAT prohibió un aromatizante para ambientes y desinfectantes: de qué marcas y por qué motivos

Por medio de las Resoluciones 3706/2026 y 3707/2026, publicadas en el Boletín Oficial de este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad en el país de una marca de aromatizantes y otra de diversos desinfectantes.

El organismo de control estatal realizó una investigación tras la denuncia de particulares, y culminó que los productos prohibidos no cumplían con los requisitos sanitarios requeridos.

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Por un lado, a través de la disposición 3706/2026 la prohibición recayó en productos identificados como eliminador de olores, desinfectantes y limpiadores de la marca "sinolor". La medida alcanza a los lotes y presentaciones, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta electrónica, hasta tanto estos productos sean regularizados y cuenten con la inscripción correspondiente.

La decisión surge de una investigación iniciada por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), que detectó la presencia de estos productos en sitios de venta digital y redes sociales, sin que se encontrara registro ante la autoridad sanitaria ni identificación de un establecimiento habilitado.

El procedimiento comenzó tras la consulta de un usuario sobre la legitimidad de un producto rotulado como "sinolor: "Activo Eliminador de Olores Concentrado", destinado a neutralizar olores en ambientes, desde cocinas y salones hasta plantas de tratamiento de efluentes. El producto fue hallado a la venta en la web oficial de la marca y en plataformas electrónicas, lo que motivó la intervención oficial.

Ante esto, el ente estatal advirtió que, al no estar inscriptos, resulta imposible verificar la composición exacta ni la seguridad de uso. La prohibición se apoya en los incumplimientos de las normas que establecen los requisitos regulatorios para la comercialización de domisanitarios en el país.

Otras prohibiciones de la ANMAT



Por otro lado y por la Disposición 3707/2026, la ANMAT dispuso la prohibición total del uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de la marca Aquamar by LABZA.

La medida incluye tanto a desinfectantes, clarificadores y alguicidas para piletas, como insecticidas, limpiadores y otro domisanitario de la firma, hasta que sean regularizados. La disposición abarca a los comercios físicos y las principales plataformas de venta electrónica, donde estos productos eran promocionados y ofrecidos al público.

El caso se inició tras una notificación remitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que advirtió sobre la comercialización de un insecticida líquido para piscinas identificado como "Knock-out" y fabricado sin registro ante la autoridad sanitaria.

El producto, presentado como de rápida acción y apto para eliminar cucarachas de agua y larvas de mosquitos en piletas y otros ambientes, estaba disponible en internet. Las publicaciones destacaban su compatibilidad con los diferentes productos para piscinas, su formato con gotero y su supuesta facilidad de uso.

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Las autoridades comprobaron que el producto no figura en los registros de ANMAT y que tampoco existe un establecimiento elaborador habilitado. La inspección se extendió a la web oficial de la compañía, donde también se ofrecían otras presentaciones como desinfectantes, clarificadores, alguicidas y limpiadores, todos sin el aval regulatorio.

Así, detectaron varios vínculos de venta y publicidad de la marca en plataformas digitales y en el sitio web de la empresa, radicada en Córdoba. El contacto formal enviado por correo postal a la dirección declarada, ubicada en Marino Gabbarini 1340, Barrio Villa Gran Parque, no obtuvo respuesta por parte de la firma. En la página se promocionaban productos que, según la investigación, requieren inscripción y habilitación previa para su circulación en el mercado.

Registro negado por la ANMAT

Por eso, las autoridades sanitarias determinaron que el insecticida citado, aunque se presenta como producto domisanitario, no puede ser registrado como producto para tratamiento de agua de piletas, ya que no se encuadra en ninguna de las categorías habilitadas, lo que agrava la irregularidad de su comercialización.

El Departamento de Domisanitarios dijo que la comercialización de estos productos sin registro es una infracción a las normas que regulan la elaboración y venta de productos de uso doméstico. La ausencia de registros impide conocer las condiciones de manufactura e ingredientes utilizados, lo que representa un riesgo para la salud de los usuarios.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.