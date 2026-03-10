ANSES activó el calendario de pagos de marzo: ¿Cómo se organizan las fechas de cobro para jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a marzo para jubilados y pensionados en todo el país. Como ocurre cada mes, el organismo previsional distribuye las fechas de cobro de manera escalonada para ordenar la acreditación de haberes.

El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y también según el tipo de prestación que recibe. De esta manera, algunos grupos comienzan a cobrar en los primeros días del calendario, mientras que otros deberán esperar hasta las últimas semanas del mes.

Además del cronograma habitual, marzo llega con novedades para los adultos mayores. Con la liquidación del tercer mes del año, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 2,88%, calculado a partir de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Este mecanismo actualiza mensualmente los haberes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados

La fecha de cobro se define según la terminación del DNI de cada beneficiario. Este mes, además, hay un detalle a tener en cuenta: los jubilados con haberes superiores a la mínima, cuyos documentos terminan en 0 y 1, cobrarán con un leve atraso debido al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en esta ocasión coincide con un fin de semana largo.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo

Cuándo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Este mes, los jubilados y pensionados cobrarán con un aumento del 2,88%.

¿Cómo quedan actualizadas las jubilaciones y pensiones en marzo?

Con la actualización del 2,88%, los montos de las principales prestaciones previsionales se modifican de esta manera:

La jubilación mínima pasa a ser de $369.600, cifra a la que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber más bajo alcanzará los $439.600.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto sin bono será de $295.680, mientras que con el refuerzo llegará a $365.680.

Por su parte, la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad o vejez ascenderá a $258.720 sin bono y a $328.720 con el adicional incluido.

Finalmente, la jubilación máxima se ubicará en $2.487.063 durante el tercer mes del año.



