ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: ¿De cuánto es y quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una vez más el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados, que seguirá vigente durante abril de 2026. Este refuerzo se suma al aumento por movilidad que rige este mes, el cual alcanza el 2,90%.

Según detalló el organismo, el bono se abonará junto con los haberes actualizados, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún tipo de trámite adicional para acceder al mismo. Sin embargo, el acceso al bono no es universal, sino que está destinado a un grupo específico de beneficiarios.

De cuánto es el bono de refuerzo y quiénes lo reciben

El bono que paga ANSES es de $70.000 y se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. Esto implica que, en términos reales, perdió parte de su poder adquisitivo frente a la inflación. A pesar de ello, continúa siendo un ingreso relevante para quienes lo perciben, ya que permite elevar el monto total mensual.

El refuerzo está dirigido a los siguientes grupos:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)



Para acceder al monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima, que en abril de 2026 se ubica en $380.319.

El bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes reciben la jubilación mínima; quienes reciban un monto superior al haber básico, cobrarán un bono proporcional.

Bono proporcional: cómo funciona y quiénes lo cobran

ANSES también confirmó que aquellos jubilados que superen el haber mínimo pueden acceder a un bono proporcional. Este mecanismo permite que el ingreso total alcance un tope determinado.

El esquema funciona de la siguiente manera:

El ingreso total (haber + bono) no puede superar los $450.319

Si el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce automáticamente





Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono proporcional de $60.319 para alcanzar el límite establecido. En cambio, quienes superen el tope de $450.319,31 no recibirán el refuerzo y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.

Fechas de cobro con aumento y bono en abril

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI finalizados en 0: 10 de abril

DNI finalizados en 1: 13 de abril

DNI finalizados en 2: 14 de abril

DNI finalizados en 3: 15 de abril

DNI finalizados en 4: 16 de abril

DNI finalizados en 5: 17 de abril

DNI finalizados en 6: 20 de abril

DNI finalizados en 7: 21 de abril

DNI finalizados en 8: 22 de abril

DNI finalizados en 9: 23 de abril



Pensiones No Contributivas:

DNI finalizados en 0 y 1: 10 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: 13 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: 14 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: 15 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: 15 de abril



Jubilados que superan la mínima: