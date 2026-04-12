Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 12 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
REFUERZO

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: ¿De cuánto es y quiénes lo cobran?

ANSES confirmó la continuidad del bono de refuerzo en abril para un grupo específico del sistema previsional. El extra se cobrará junto con el haber principal, sin necesidad de realizar ningún trámite.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una vez más el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados, que seguirá vigente durante abril de 2026. Este refuerzo se suma al aumento por movilidad que rige este mes, el cual alcanza el 2,90%.

Según detalló el organismo, el bono se abonará junto con los haberes actualizados, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún tipo de trámite adicional para acceder al mismo. Sin embargo, el acceso al bono no es universal, sino que está destinado a un grupo específico de beneficiarios.

De cuánto es el bono de refuerzo y quiénes lo reciben

El bono que paga ANSES es de $70.000 y se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. Esto implica que, en términos reales, perdió parte de su poder adquisitivo frente a la inflación. A pesar de ello, continúa siendo un ingreso relevante para quienes lo perciben, ya que permite elevar el monto total mensual.

El refuerzo está dirigido a los siguientes grupos:

  • Jubilados que cobran el haber mínimo
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)


Para acceder al monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima, que en abril de 2026 se ubica en $380.319.

El bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes reciben la jubilación mínima; quienes reciban un monto superior al haber básico, cobrarán un bono proporcional.&nbsp;
El bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes reciben la jubilación mínima; quienes reciban un monto superior al haber básico, cobrarán un bono proporcional. 

Bono proporcional: cómo funciona y quiénes lo cobran

ANSES también confirmó que aquellos jubilados que superen el haber mínimo pueden acceder a un bono proporcional. Este mecanismo permite que el ingreso total alcance un tope determinado.

El esquema funciona de la siguiente manera:

  • El ingreso total (haber + bono) no puede superar los $450.319
  • Si el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce automáticamente


Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono proporcional de $60.319 para alcanzar el límite establecido. En cambio, quienes superen el tope de $450.319,31 no recibirán el refuerzo y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.

Fechas de cobro con aumento y bono en abril

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima:

  • DNI finalizados en 0: 10 de abril
  • DNI finalizados en 1: 13 de abril
  • DNI finalizados en 2: 14 de abril
  • DNI finalizados en 3: 15 de abril
  • DNI finalizados en 4: 16 de abril
  • DNI finalizados en 5: 17 de abril
  • DNI finalizados en 6: 20 de abril
  • DNI finalizados en 7: 21 de abril
  • DNI finalizados en 8: 22 de abril
  • DNI finalizados en 9: 23 de abril


Pensiones No Contributivas:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI finalizados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI finalizados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI finalizados en 6 y 7: 15 de abril
  • DNI finalizados en 8 y 9: 15 de abril


Jubilados que superan la mínima:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI finalizados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI finalizados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI finalizados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI finalizados en 8 y 9: 30 de abril
Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años
Noticias

La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

Últimas noticias de Anses