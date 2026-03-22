ANSES deposita 3 pagos únicos de hasta $462.845 en marzo: ¿A quiénes les corresponde?
Entre marzo y abril, ANSES depositará una serie de pagos únicos para ciertos grupos de beneficiarios que atraviesan eventos familiares específicos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de las Asignaciones de Pago Único (APU), un conjunto de beneficios económicos destinados a acompañar a las personas en momentos clave de su vida familiar.
Estas prestaciones forman parte del sistema de seguridad social y se otorgan por única vez, a diferencia de otras asignaciones que se perciben mensualmente. Están pensadas para brindar un respaldo económico en situaciones específicas, como el nacimiento de un hijo, la formalización de un matrimonio o un proceso de adopción.
Qué son las Asignaciones de Pago Único de ANSES y cuáles son los montos
Las Asignaciones de Pago Único son beneficios que se entregan una sola vez cuando ocurre un hecho determinado dentro del grupo familiar. Su objetivo es acompañar económicamente momentos importantes que implican gastos extraordinarios.
Con la última actualización del 2,88%, los montos vigentes de las APU para marzo de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Asignación por nacimiento: $77.414
- Asignación por matrimonio: $115.913
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Asignación por adopción: $462.845
APU de ANSES: quiénes pueden acceder
Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a distintos grupos dentro del sistema previsional y de seguridad social. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Trabajadores rurales o de temporada
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo
- Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que perciben o hayan percibido asignaciones como la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo
Para acceder a estas prestaciones, los interesados deben realizar el trámite correspondiente dentro de un plazo máximo de dos años desde que ocurrió el hecho que genera el derecho, ya sea un nacimiento, matrimonio o adopción.
Calendario de pagos de marzo
El calendario de pagos definido por ANSES para estas asignaciones se organiza en dos etapas, sin distinción por terminación de DNI. Esto significa que todos los beneficiarios pueden cobrar dentro de los períodos establecidos:
- Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril
- Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril