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Domingo, 22 de marzo de 2026

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ANSES deposita 3 pagos únicos de hasta $462.845 en marzo: ¿A quiénes les corresponde?

Entre marzo y abril, ANSES depositará una serie de pagos únicos para ciertos grupos de beneficiarios que atraviesan eventos familiares específicos.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de las Asignaciones de Pago Único (APU), un conjunto de beneficios económicos destinados a acompañar a las personas en momentos clave de su vida familiar.

Estas prestaciones forman parte del sistema de seguridad social y se otorgan por única vez, a diferencia de otras asignaciones que se perciben mensualmente. Están pensadas para brindar un respaldo económico en situaciones específicas, como el nacimiento de un hijo, la formalización de un matrimonio o un proceso de adopción.

Qué son las Asignaciones de Pago Único de ANSES y cuáles son los montos

Las Asignaciones de Pago Único son beneficios que se entregan una sola vez cuando ocurre un hecho determinado dentro del grupo familiar. Su objetivo es acompañar económicamente momentos importantes que implican gastos extraordinarios.

Con la última actualización del 2,88%, los montos vigentes de las APU para marzo de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación por nacimiento: $77.414
  • Asignación por matrimonio: $115.913
  • Asignación por adopción: $462.845

ANSES paga una ayuda económica por única vez a personas que vivieron eventos familiares especifícos, como el nacimiento de un hijo, la adopción o la formalización de un matrimonio.&nbsp;
ANSES paga una ayuda económica por única vez a personas que vivieron eventos familiares especifícos, como el nacimiento de un hijo, la adopción o la formalización de un matrimonio. 

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a distintos grupos dentro del sistema previsional y de seguridad social. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Trabajadores rurales o de temporada
  • Personas que cobran la Prestación por Desempleo
  • Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
  • Personas que perciben o hayan percibido asignaciones como la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo


Para acceder a estas prestaciones, los interesados deben realizar el trámite correspondiente dentro de un plazo máximo de dos años desde que ocurrió el hecho que genera el derecho, ya sea un nacimiento, matrimonio o adopción.

Calendario de pagos de marzo

El calendario de pagos definido por ANSES para estas asignaciones se organiza en dos etapas, sin distinción por terminación de DNI. Esto significa que todos los beneficiarios pueden cobrar dentro de los períodos establecidos:

  • Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril
  • Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril

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