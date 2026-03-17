El trámite digital de ANSES para gestionar la obra social que podés hacer hoy mismo y sin salir de casa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, lanzó un recordatorio clave para trabajadores, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Se trata de la posibilidad de gestionar de manera totalmente remota el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), el documento oficial que acredita la vigencia de la obra social y que es solicitado con frecuencia para trámites médicos y administrativos.

Este certificado digital tiene la ventaja de ser válido sin necesidad de firmas ni sellos adicionales, lo que agiliza significativamente la atención en farmacias, clínicas y sanatorios.

¿Cómo acceder al CODEM desde "Mi ANSES"?





Al ingresar simplemente el número de DNI o CUIL en la plataforma oficial, el sistema permite visualizar la situación prestacional del titular y descargar el comprobante en formato PDF para presentarlo desde el celular o impreso.

Además de la consulta individual, el organismo destacó que los trabajadores en relación de dependencia tienen el derecho de incluir a su grupo familiar primario en la cobertura.

Este proceso de alta o baja de familiares, que incluye a cónyuges e hijos, ahora se puede canalizar a través de la modalidad de Atención Virtual, eliminando la necesidad de solicitar turnos presenciales y permitiendo una gestión más dinámica de los beneficios de salud.

Lo que se debe saber para hacer el trámite

1. ¿Quiénes pueden sacar el CODEM?

Trabajadores en actividad.

Jubilados y pensionados.

Titulares del Seguro de Desempleo.

2. ¿Cómo descargar el comprobante hoy mismo?

Se debe entrar a la web de la ANSES, buscar el apartado de Obra Social, cargar el DNI o CUIL y listo. El sistema muestra qué obra social se tiene asignada y brinda el botón de "Descargar".

ANSES: el trámite digital para gestionar la obra social.

3. Sumar familiares a cargo

Si se necesita anotar a alguien, la Atención Virtual es clave. Se puede incorporar a: