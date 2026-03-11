ANSES habilitó la Ayuda Escolar de $85.000: ¿Cuál es el requisito clave para anotarse?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la inscripción para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se paga una vez por año y que en 2026 alcanza un monto aproximado de $85.000 por cada hijo en edad escolar.

Se trata de un refuerzo económico destinado a acompañar a las familias al inicio del ciclo lectivo, un período del año en el que suelen aumentar los gastos vinculados con la educación. El beneficio busca aliviar el impacto que genera la compra de útiles, uniformes, mochilas, materiales didácticos o calzado escolar.

El requisito fundamental para cobrar la Ayuda Escolar Anual

El requisito clave para acceder al pago automático de la ayuda es haber presentado el certificado escolar actualizado.

Este documento acredita que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a un establecimiento educativo, condición indispensable para que ANSES pueda liquidar el beneficio.

En caso de que el titular no haya recibido la Ayuda Escolar Anual 2026 durante el mes de marzo, deberá cargar el certificado escolar a través de la plataforma digital Mi ANSES.

Una vez que el documento es enviado y validado por el sistema, el pago suele habilitarse en un plazo aproximado de 60 días.

Desde el organismo previsional remarcaron que el trámite debe completarse correctamente para que el beneficio se liquide. Si el certificado no fue presentado o contiene errores, el pago no se acreditará hasta que se regularice la situación.

ANSES aclara que el requisito fundamental para recibir la Ayuda Escolar es tener actualizado el certificado de escolaridad en la plataforma de Mi ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

La prestación se paga una vez por año y corresponde a cada niño o niña desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que asista a alguno de los siguientes niveles educativos:

Nivel preescolar

Nivel primario

Nivel secundario

El beneficio no se aplica para estudiantes de nivel terciario o universitario.

Además, el monto se acredita a uno de los padres, madres o tutores legales, que debe ser titular de alguna de las siguientes prestaciones:

Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo (AUH) o AUH por Discapacidad

Cómo hacer el trámite para cobrar la Ayuda Escolar

El trámite para acceder a la Ayuda Escolar Anual es gratuito y digital, y debe realizarse cada año, incluso si el titular ya percibió el beneficio en ciclos lectivos anteriores.

El procedimiento se realiza a través del sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar) y consiste en los siguientes pasos: