ANSES sigue con los pagos de marzo: ¿Qué grupos de jubilados restan por cobrar?
Todavía hay jubilados que deben cobrar sus haberes en lo que resta de marzo, por lo que ANSES detalló las fechas ordenadas por la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026 y aún restan acreditar haberes para un grupo de jubilados.
A lo largo del mes, los adultos mayores percibieron un aumento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, y en determinados casos también recibieron el bono extraordinario de $70.000.
Jubilados de ANSES: ¿Quiénes cobran y cuándo?
Los jubilados con haberes superiores a la mínima y DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 todavía no cobraron marzo. ANSES fijó tres fechas para completar el calendario: jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de marzo.
Los que perciben la jubilación mínima ya cobraron en su totalidad, entre el 9 y el 20 de marzo, junto con el bono extraordinario de $70.000.
En detalle, el calendario se desarrolló de la siguiente manera:
Jubilados de la mínima que perciben aumento y bono:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo (ya cobraron)
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo (ya cobraron)
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo
Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online
Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle de sus haberes, así como también consultar las fechas de cobro y descargar los recibos de manera online a través de la plataforma "Mi ANSES".
Para acceder a esta información, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es simple y se puede realizar tanto desde una computadora como desde un dispositivo móvil.
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar) o a la aplicación "Mi ANSES".
- Iniciar sesión con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones".
- Seleccionar el período correspondiente.
- Descargar o imprimir el recibo de haberes.
¿Cuáles fueron los montos de las jubilaciones y pensiones en marzo?
- Jubilación mínima: $439.600 (con bono incluido)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680
- Pensiones no contributivas (PNC): $328.720
- Jubilación máxima: $2.487.063