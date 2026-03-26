ANSES sigue con los pagos de marzo: ¿Qué grupos de jubilados restan por cobrar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026 y aún restan acreditar haberes para un grupo de jubilados.

A lo largo del mes, los adultos mayores percibieron un aumento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, y en determinados casos también recibieron el bono extraordinario de $70.000.

Jubilados de ANSES: ¿Quiénes cobran y cuándo?

Los jubilados con haberes superiores a la mínima y DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 todavía no cobraron marzo. ANSES fijó tres fechas para completar el calendario: jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de marzo.

Los que perciben la jubilación mínima ya cobraron en su totalidad, entre el 9 y el 20 de marzo, junto con el bono extraordinario de $70.000.

En detalle, el calendario se desarrolló de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima que perciben aumento y bono:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo (ya cobraron)





Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo (ya cobraron)

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo





Los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima son los que aún restan cobrar antes de que termine el mes.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle de sus haberes, así como también consultar las fechas de cobro y descargar los recibos de manera online a través de la plataforma "Mi ANSES".

Para acceder a esta información, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es simple y se puede realizar tanto desde una computadora como desde un dispositivo móvil.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de ANSES ( anses.gob.ar ) o a la aplicación "Mi ANSES".

) o a la aplicación "Mi ANSES". Iniciar sesión con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones".

Seleccionar el período correspondiente.

Descargar o imprimir el recibo de haberes.





¿Cuáles fueron los montos de las jubilaciones y pensiones en marzo?