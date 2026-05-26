Anuncian cortes totales en autopistas por obras de mantenimiento: en cuáles y por cuánto tiempo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará cortes nocturnos totales en autopistas clave, que comenzarán este martes producto de varias obras de infraestructura y tareas de mantenimiento que afectarán a accesos y salidas de la Capital Federal.

La Autopista Dellepiane en sentido al centro cerrará por la noche de hoy entre Av. General Paz y Av. Argentina, lo que provocará un desvío en el tránsito hacia vías alternativas.

La Autopista Dellepiane estará cerrada sentido al centro este martes por la noche.

En simultáneo, la Autopista Illia y la Avenida Cantilo presentarán cierres mano a provincia por pruebas en el Puente Labruna. Esto obligará, desde las 22:00 de este martes hasta las 5:00 AM del miércoles, a usar vías alternativas como Figueroa Alcorta o Del Libertador.

El Paseo del Bajo en sentido norte también restringirá el tránsito pesado e inhabilitará puentes clave y derivando el flujo hacia la Avenida Costanera.

Mañana, el cierre será en la Autopista Dellepiane





Para el miércoles, los cierres continuarán en la Autopista Dellepiane en sentido General Paz, desviando el tránsito por la colectora y ofreciendo alternativas como la autopista Cámpora.

Por último, el Paseo del Bajo bloqueará su sentido sur en Retiro por calibración tecnológica, desviando vehículos hacia avenidas Madero y Huergo. Las intervenciones buscan optimizar la red vial, pero generarán demoras significativas en el tránsito nocturno.

Se recomienda a los conductores planificar sus rutas con antelación utilizando las alternativas indicadas. El cronograma completo de cortes puede consultarse en los canales oficiales de tránsito de la Ciudad.