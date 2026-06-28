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Domingo, 28 de junio de 2026

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SUMINISTRO

Apagón masivo en Mar del Plata y la Costa Atlántica: miles de usuarios amanecieron sin luz

Generó inconvenientes en semáforos, actividades comerciales y distintos servicios.

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Un masivo corte de energía eléctrica dejó este domingo sin servicio a Mar del Plata y a varias ciudades de la Costa, lo que provocó complicaciones desde las primeras horas de la mañana para miles de usuarios, comercios y servicios esenciales.

El apagón comenzó alrededor de las 07:00 y afectó prácticamente a toda Mar del Plata, además de otras localidades de la región abastecidas por la red eléctrica provincial. La interrupción del suministro sorprendió a los vecinos al inicio de la jornada y generó inconvenientes en semáforos, actividades comerciales y distintos servicios.

Desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informaron que el corte se debió a una falla registrada en el sistema de transporte de energía, por lo que cuadrillas técnicas comenzaron a trabajar para determinar el origen del problema y restablecer el suministro de manera paulatina.

Mientras avanzaban las tareas, cientos de usuarios utilizaron las redes sociales para reportar la falta de electricidad en distintos barrios de Mar del Plata y en otras ciudades de la costa atlántica, donde también se registraron problemas en los servicios de internet y telefonía.

La distribuidora no había informado un horario estimado para la normalización total del servicio y pidió a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan los trabajos para restablecer la energía, pero llegada las 9:00, el servicio fue volviendo de a poco.

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