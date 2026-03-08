Feroz temporal en Mendoza: aludes, rutas cortadas y más de 30 evacuados

Un intenso temporal azotó el sábado a la provincia de Mendoza con lluvias abundantes, caída de granizo en algunos sectores y fuertes ráfagas de viento, lo que provocó inundaciones, derrumbes y cortes de rutas en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con datos de Defensa Civil de Mendoza, desde las 17:30 del sábado se registraron al menos 61 intervenciones de emergencia. Entre los incidentes reportados se encuentran viviendas anegadas, caída de árboles, cables cortados, desbordes de canales, techos colapsados y derrumbes.

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, alrededor de 30 personas quedaron varadas en distintos sectores, principalmente en zonas de alta montaña y en complejos turísticos ubicados en Luján de Cuyo y Uspallata.

Según información proporcionada por Gendarmería Nacional Argentina, las intensas precipitaciones obligaron a cerrar la Ruta Nacional 7. Para asistir a las personas afectadas se desplegó un operativo conjunto en el que participaron la Dirección Nacional de Vialidad, la Policía de Mendoza y equipos de Defensa Civil.

Rutas afectadas por el intenso temporal.

Las autoridades señalaron que la acumulación de sedimentos superó los 500 metros en algunos tramos, lo que demoró las tareas de limpieza y la posterior reapertura de la calzada, mientras se aguardaba la llegada de maquinaria adicional para remover el material.

El departamento de Godoy Cruz fue uno de los más afectados, con 19 intervenciones registradas: 14 viviendas inundadas, dos árboles caídos, un techo colapsado, un cable cortado y un desborde de canal. También se reportaron complicaciones en la Ciudad de Mendoza, Las Heras y Guaymallén.

Además de la Ruta Nacional 7, permanecieron cerradas durante varias horas la Ruta Provincial 52, que conduce a Villavicencio, y la Ruta Provincial 13, debido a deslizamientos de tierra y aludes.

El temporal también generó desbordes de canales y complicaciones en zonas de viñedos, además de afectar actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La tormenta provocó un caos vehicular.

En tanto, el fenómeno meteorológico continúa de manera intermitente y se prevén nuevas lluvias en las próximas horas en sectores de cordillera y precordillera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la provincia que se mantiene al menos hasta este domingo.

"Las zonas afectadas pueden experimentar tormentas fuertes o severas, lluvias abundantes en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora", indicó el organismo.

Para los próximos días también se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40% entre el próximo martes y miércoles.

Mientras tanto, Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación y recomendó evitar zonas de riesgo, no circular por rutas afectadas y comunicarse con la línea de emergencias 103 ante cualquier eventualidad.