Atención, asignaciones de ANSES: ¿Cuáles son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en abril?
En abril la ayuda económica de la Tarjeta Alimentar seguirá vigente para las distintas asignaciones y ANSES confirmó los montos vigentes, que se acreditarán junto con la prestación principal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de la Prestación Alimentar durante abril de 2026, un refuerzo económico que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.
Este beneficio, anteriormente conocido como Tarjeta Alimentar, se acredita de manera automática en la misma cuenta en la que los titulares reciben su prestación principal. De esta forma, los beneficiarios pueden utilizar el dinero exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
La Prestación Alimentar cuenta con montos diferenciados según la composición del grupo familiar. Estos valores no se actualizan automáticamente por inflación, por lo que en abril se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores.
Cuáles son los montos de la Prestación Alimentar
De acuerdo a la información oficial, los montos vigentes son los siguientes:
- Familias con un hijo o beneficiarios de la Asignación por Embarazo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Este refuerzo se paga en conjunto con distintas prestaciones sociales que administra ANSES, siguiendo el calendario habitual organizado por terminación de DNI.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la AUH por Hijo con Discapacidad, las fechas de cobro son:
- Documentos terminados en 0: 10 de abril
- Documentos terminados en 1: 13 de abril
- Documentos terminados en 2: 14 de abril
- Documentos terminados en 3: 15 de abril
- Documentos terminados en 4: 16 de abril
- Documentos terminados en 5: 17 de abril
- Documentos terminados en 6: 20 de abril
- Documentos terminados en 7: 21 de abril
- Documentos terminados en 8: 22 de abril
- Documentos terminados en 9: 23 de abril
Para la Asignación por Embarazo, el cronograma es idéntico:
- Documentos terminados en 0: 10 de abril
- Documentos terminados en 1: 13 de abril
- Documentos terminados en 2: 14 de abril
- Documentos terminados en 3: 15 de abril
- Documentos terminados en 4: 16 de abril
- Documentos terminados en 5: 17 de abril
- Documentos terminados en 6: 20 de abril
- Documentos terminados en 7: 21 de abril
- Documentos terminados en 8: 22 de abril
- Documentos terminados en 9: 23 de abril
En tanto, las Pensiones No Contributivas se abonan en estas fechas:
- Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril
- Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril
- Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril
- Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Cómo acceder a la Prestación Alimentar
El acceso a este beneficio es automático. ANSES cruza los datos de los titulares de asignaciones y, si cumplen con los requisitos, deposita el monto correspondiente sin necesidad de inscripción previa.
Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en la plataforma Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder a la información y para evitar inconvenientes en la acreditación.
Cuáles son los montos de las principales asignaciones en abril
Durante este mes, las principales prestaciones sociales presentan los siguientes valores:
- Asignación Universal por Hijo: $136.666, con un pago directo del 80% equivalente a $109.332
- AUH por hijo con discapacidad: $445.003, con un cobro efectivo de $356.002
- Asignación por Embarazo: $136.666, con un pago mensual de $109.332,80