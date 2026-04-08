Atención, beneficiarios de la Tarjeta Alimentar: ¿Quiénes cobran el extra de $108.000 en abril?

En abril de 2026, un grupo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrá acceder a un monto extra de $108.000.

Este valor se mantiene sin cambios y está destinado principalmente a ayudar a las familias que más lo necesitan, mientras que la acreditación se realiza de forma automática y sin trámites.

Tarjeta Alimentar: ¿Quiénes pueden acceder al extra de $108.000 de la ANSES en abril de 2026?





El extra de la ANSES para abril de 2026.

El extra de $108.000 corresponde a las familias con tres o más hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) dentro del esquema de la Tarjeta Alimentar.

Se trata del monto más alto que otorga este refuerzo, pensado para acompañar a los hogares con mayor carga familiar y garantizar el acceso a alimentos básicos de forma sencilla.

Además de este grupo, el beneficio también alcanza a otros titulares, aunque con montos más bajos según cada caso. Pueden acceder quienes cobran la AUH con hijos de hasta 17 años, personas gestantes desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, familias con hijos con discapacidad (sin límite de edad) y madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

En cuanto a los valores, el esquema se mantiene sin cambios durante abril. Las personas con un hijo y las embarazadas cobran $52.250, mientras que las familias con dos hijos reciben $81.936.

Es importante tener en cuenta que, aunque la AUH tuvo un aumento reciente, los montos de la Tarjeta Alimentar permanecen congelados.

Para saber si corresponde el cobro, se puede ingresar a la plataforma de ANSES, en la sección "Mi ANSES", con CUIL o DNI. Desde allí se puede consultar el estado del beneficio, las fechas de pago y mantener actualizados los datos personales y familiares.

¿Cuándo se cobra el extra de $108.000 con la Tarjeta Alimentar?





No existe una tarjeta física independiente, por lo que el beneficio se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se perciben las prestaciones principales (AUH, AUE o PNC).

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0 : 10 de abril.

: 10 de abril. DNI terminados en 1 : 13 de abril.

: 13 de abril. DNI terminados en 2 : 14 de abril.

: 14 de abril. DNI terminados en 3 : 15 de abril.

: 15 de abril. DNI terminados en 4 : 16 de abril.

: 16 de abril. DNI terminados en 5 : 17 de abril.

: 17 de abril. DNI terminados en 6 : 20 de abril.

: 20 de abril. DNI terminados en 7 : 21 de abril.

: 21 de abril. DNI terminados en 8 : 22 de abril.

: 22 de abril. DNI terminados en 9: 23 de abril.





Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : 10 de abril.

: 10 de abril. DNI terminado en 1 : 13 de abril.

: 13 de abril. DNI terminado en 2 : 14 de abril.

: 14 de abril. DNI terminado en 3 : 15 de abril.

: 15 de abril. DNI terminado en 4 : 16 de abril.

: 16 de abril. DNI terminado en 5 : 17 de abril.

: 17 de abril. DNI terminado en 6 : 20 de abril.

: 20 de abril. DNI terminado en 7 : 21 de abril.

: 21 de abril. DNI terminado en 8 : 22 de abril.

: 22 de abril. DNI terminado en 9: 23 de abril.





Pensiones No Contributivas (PNC)