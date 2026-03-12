Atención, desempleados: ANSES reveló una fecha importante para cobrar hasta $352.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a marzo y recordó a los beneficiarios que tengan en cuenta una fecha puntual del calendario: el viernes 20 de marzo. Ese día marcará el inicio de un proceso importante para quienes reciben esta asistencia económica.

La Prestación por Desempleo es un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Está orientada a quienes fueron despedidos sin causa, finalizaron su contrato laboral o quedaron sin trabajo debido al cierre de una empresa o una reducción de personal.

Prestación por Desempleo: ¿Por qué el viernes 20 de marzo es un día importante?

El 20 de marzo de 2026 será una fecha clave porque ese día comenzará el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo que abona ANSES.

Al igual que sucede con otras prestaciones del organismo previsional, el cronograma de pagos se organiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

De acuerdo con el calendario informado para marzo, las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.

Los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario al momento de tramitar el beneficio.}

La Prestación por Desempleo se pagará entre el viernes 20 y el lunes 30 de marzo.

¿Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo en marzo?

El valor de la Prestación por Desempleo se encuentra vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que se actualiza automáticamente cuando se producen modificaciones en ese indicador.

Los montos establecidos para este período son los siguientes:

Monto mínimo: $176.200, equivalente al 50% del SMVM .

Monto máximo: $352.400, equivalente al 100% del SMVM.

Sin embargo, el monto exacto que recibe cada persona puede variar. Esto se debe a que el beneficio se calcula teniendo en cuenta factores como los aportes realizados durante la etapa laboral y la situación particular de cada trabajador antes de quedar desempleado.

Por ese motivo, cada solicitud es evaluada de manera individual por el organismo previsional antes de aprobarse el pago correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El programa está dirigido a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por causas que no dependan de su voluntad.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin causa.

Finalización de contrato laboral.

Cierre de la empresa.

Reducción de personal.

Además, para acceder al beneficio es necesario cumplir con determinados requisitos de aportes según el tipo de empleo que se haya tenido.

Los principales requisitos son: