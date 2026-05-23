Jubilados: ¿Quiénes reciben el pago extra de $200.000 en junio y cuánto cobra la mínima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene consolidada la liquidación para los jubilados y pensionados de cara a junio de 2026.

El sexto mes del año se presenta como un período de fuerte expectativa para el sector previsional, ya que las cuentas bancarias registrarán un alivio económico mediante la combinación de tres conceptos clave.

Se trata del haber mensual con ajuste por inflación, la continuidad del bono de refuerzo y el medio aguinaldo, que para los titulares de la mínima representará un pago extra de aproximadamente $200.000.

Los sueldos se actualizarán de forma automática aplicando un 2,58% de incremento. Este índice surge de la fórmula de movilidad por decreto que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos (en este caso, el dato inflacionario de abril difundido por el INDEC).

Todos los conceptos se unificarán en una sola transferencia directa en las fechas asignadas. Los titulares dispondrán de los fondos desde las primeras horas de su jornada de cobro para utilizarlos mediante tarjetas de débito, transferencias digitales o retiros físicos en cajeros automáticos.

¿Cómo se compone el cobro de la jubilación mínima en junio?





El impacto del reajuste mensual y la incorporación de los beneficios complementarios modificará el piso de ingresos. La estructura de cobro para el sector de menores recursos se desglosará de la siguiente manera:

Haber base : con la suba del 2,58% por movilidad, el sueldo básico de la mínima se elevará hasta alcanzar los $403.317,99 .

Refuerzo previsional : el Gobierno nacional mantendrá el bono extraordinario de $70.000 de forma lineal para este grupo, elevando el ingreso mensual regular a un total de $473.317,99 .

Sueldo Anual Complementario (SAC): el pago extra por el medio aguinaldo del primer semestre se posicionará en $201.658,99.

El cálculo del aguinaldo se realiza aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta del período, tomando como referencia el básico de junio por ser el más alto.

Cabe destacar que el bono extraordinario queda completamente excluido de esta ecuación por tratarse de un concepto no remunerativo. Al sumar todos los componentes, el ingreso para un jubilado de la mínima alcanzará los $674.976,98.

Jubilados: ¿Quiénes reciben el pago extra de $200.000 en junio?

Calendario oficial: fechas de cobro para los haberes mínimos





El cronograma de acreditaciones para quienes perciben el piso del sistema previsional se desplegará durante las primeras semanas de junio, distribuyéndose según el último dígito del DNI: