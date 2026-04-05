Atención, jubilados: esto es lo que deben saber sí o sí para cobrar los haberes en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene todo listo para iniciar el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. En ese marco, el organismo previsional recordó cuáles son los puntos fundamentales que deben tener en cuenta jubilados y pensionados para organizar el cobro de sus haberes.

De acuerdo al cronograma oficial, los pagos comenzarán el próximo 10 de abril. Como ocurre habitualmente, los primeros en cobrar serán los jubilados que perciben haberes mínimos. Luego será el turno de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y, finalmente, se completará el calendario con aquellos beneficiarios que cobran por encima de la mínima.

Jubilados: Cuáles son los tres aspectos clave para el cobro de abril

1. Aumento

El organismo previsional confirmó que el ajuste para abril será del 2,90%, en línea con la inflación registrada en febrero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento impacta directamente en los haberes de jubilados y pensionados.

Con la actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: haber básico de $380.319,31. Con el bono, asciende a $450.319,31.

Jubilación máxima: $2.559.187.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45, que con el bono alcanza los $374.255,45.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $266.223,52, con un total de $336.223,52 incluyendo el refuerzo.

Pensión para madres de siete hijos: mantiene un haber base de $380.319,31 y llega a $450.319,31 con el bono.





2. Bono

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante abril como complemento para los jubilados con menores ingresos. Este refuerzo se paga bajo el mismo esquema aplicado en meses anteriores.

Recibirán el monto completo quienes perciban la jubilación mínima, lo que eleva el ingreso total hasta los $450.319. También acceden al bono los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Por otro lado, aquellos jubilados que cobran más que el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $450.319 recibirán un bono proporcional, ajustado para completar ese ingreso. En cambio, quienes superen ese monto quedarán excluidos del beneficio.

Aumento, bono y fechas de cobro: estos son los tres puntos clave que los jubilados y pensionados deben tener en cuenta en abril.

3. Calendario de pagos

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite distribuir de manera ordenada la acreditación de haberes.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril



Jubilados y pensionados que superan haberes mínimos:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril



Pensiones No Contributivas (PNC):