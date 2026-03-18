Atención, pasajeros: Trenes Argentinos va a limitar un ramal muy popular del AMBA por obras

La operadora ferroviaria estatal, Trenes Argentinos, informó una serie de modificaciones sustanciales en el cronograma de servicios de la Línea Sarmiento que afectarán a millones de usuarios durante las próximas jornadas de marzo. Debido a tareas de renovación de señalamiento y obras en zona de vías, las formaciones operarán con recorridos limitados, cancelaciones de frecuencias nocturnas y cambios en las cabeceras de los primeros y últimos servicios.

A continuación, el detalle pormenorizado de los cambios vigentes para que los pasajeros del Tren Sarmiento puedan planificar sus traslados y evitar demoras en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de los cambios más significativos se registrará a partir del domingo 22 de marzo y se extenderá hasta las 18 horas del lunes 23 de marzo: durante ese período, los trenes del ramal Once-Moreno circularán con recorrido limitado entre Flores y Moreno, debido a obras de renovación del sistema de señalamiento.

Durante este lapso, no habrá servicios ferroviarios que lleguen o partan desde la terminal de Once ni de la estación Caballito. Los pasajeros que necesiten viajar desde o hacia la terminal porteña deberán tener en cuenta esta interrupción y planificar su traslado con anticipación.

Cambios de horarios y limitaciones en el Tren Sarmiento durante el fin de semana largo.

Cambios en los servicios de lunes a viernes: lo que hay que saber

Mientras tanto, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, se aplican restricciones en las frecuencias del Tren Sarmiento durante la madrugada y la noche. Los usuarios deben prestar especial atención a las estaciones terminales, ya que muchos servicios no completarán el recorrido total entre Once y Moreno.

Servicios matutinos: Los trenes que habitualmente parten desde Once a las 4:05 h y 4:35 h circularán con recorrido limitado, iniciando su trayecto únicamente desde la estación Castelar hacia Moreno.

Servicios nocturnos desde Once: Los trenes de las 21:25 h y 22:00 h finalizarán su recorrido en la estación Castelar . Las frecuencias de las 20:39 h, 21:01 h, 22:12 h, 23:02 h, 23:25 h y 23:55 h circularán con recorrido limitado hasta la estación Merlo .

Servicios nocturnos desde Moreno: Los trenes de las 20:01 h y las 21:08 h finalizarán en Castelar. El servicio de las 3:21 h (madrugada) iniciará su recorrido desde Merlo hacia Once.

Cancelaciones confirmadas:

En el marco de estas adecuaciones técnicas, Trenes Argentinos confirmó la cancelación total de los siguientes servicios:

Once - Moreno: trenes de las 21:36 h y 22:47 h .

Castelar - Once: servicio de las 2:55 h .

Moreno - Once: servicio de las 3:00 h.

El Tren Sarmiento funciona con cambios en horarios y recorridos por obras.

Horarios de los primeros y últimos servicios del Tren Sarmiento de esta semana

Para evitar confusiones, Trenes Argentinos detalló las horas exactas de salida de las cabeceras habilitadas hasta el viernes 20:

Primeros servicios del día:

Desde Once hacia Moreno: 4:51 h .

Desde Merlo hacia Once: 3:32 h .

Desde Moreno hacia Once: 3:44 h.

Últimas formaciones de la jornada:

Desde Once hacia Moreno: 22:29 h .

Desde Once hacia Merlo: 23:55 h .

Desde Moreno hacia Once: 22:20 h.

Finalmente, para conocer el estado del servicio en tiempo real, actualizaciones y detalles adicionales, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial trenesargentinos.gob.ar o utilizar la aplicación Trenes Argentinos, disponible para dispositivos Android e iOS.





