Atención jubilados de la mínima: en abril tendrán un nuevo aumento, ¿cuánto cobrarán con el bono incluido?

Las jubilaciones y prestaciones sociales que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse en abril de 2026, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente. Este mecanismo, implementado para acompañar la evolución de los precios, ajusta los haberes previsionales en función de la inflación.

Para determinar el porcentaje de aumento, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con la normativa actual, los incrementos se aplican con un desfase de dos meses, lo que implica que el dato de inflación correspondiente a febrero impactará directamente en los montos que se liquidarán en abril.

El organismo estadístico informó que la inflación de febrero fue del 2,9%. Si bien el porcentaje definitivo debe ser confirmado oficialmente, ya es posible realizar estimaciones sobre cuánto percibirán los jubilados que cobran la mínima.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en abril?

Si se aplica el aumento del 2,9% en línea con el último índice publicado, el haber mínimo pasaría de $369.600,88 a aproximadamente $380.318 a partir de abril.

A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses como refuerzo para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Si este adicional se mantiene vigente, el ingreso total de los jubilados de la mínima alcanzaría los $450.318.

De esta manera, el ajuste mensual busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores, aunque el monto final dependerá tanto de la confirmación oficial del aumento como de la continuidad del bono.

Con el dato de la inflación publicado recientemente, se estima que las jubilaciones y pensiones aumenten un 2,9% en abril.

El calendario de pagos de marzo sigue activo: ¿Quiénes restan por cobrar?

Mientras se aguardan las definiciones para abril, el calendario de pagos correspondiente a marzo continúa en marcha. Para los jubilados que perciben el haber mínimo, aún restan las siguientes fechas:

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

En tanto, para jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima, el cronograma es el siguiente: