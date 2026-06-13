Aumentan otra vez los colectivos y trenes en el AMBA: ¿Cuánto costará viajar desde el lunes?

Viajar en transporte público volverá a ser más caro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): desde este lunes 15 de junio entrará en vigencia una nueva suba en las tarifas de colectivos y trenes, en el marco del esquema de actualización definido por el Gobierno nacional.

La medida impactará sobre millones de usuarios que utilizan diariamente los servicios de transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En esta oportunidad, los colectivos nacionales tendrán un aumento del 2%, mientras que los trenes registrarán una suba del 12,9%.

Cuáles serán las nuevas tarifas de colectivos y trenes

La actualización corresponde al segundo tramo del esquema de recomposición tarifaria impulsado por la Secretaría de Transporte y que comenzó a aplicarse durante mayo.

Para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, los nuevos valores con tarjeta SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $728,28.

De 3 a 6 kilómetros: $835,32.

De 6 a 12 kilómetros: $952.

De 12 a 27 kilómetros: $1.075,37.

Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

En tanto, quienes viajen con una SUBE sin registrar deberán afrontar tarifas considerablemente más altas, que irán desde $1.456,56 hasta $2.455,52, dependiendo de la distancia recorrida.

Por su parte, los trenes del AMBA también tendrán un fuerte ajuste. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur pasarán a cobrar los siguientes valores para usuarios con SUBE registrada:

Primera sección: $350.

Segunda sección: $470.

Tercera sección: $590.

Los pasajeros que adquieran el boleto en efectivo en las estaciones deberán pagar una tarifa única de $1.100.

Desde el Gobierno explicaron que la medida forma parte del proceso de actualización gradual de las tarifas del transporte público, con el objetivo de avanzar en una recomposición de los costos operativos del sistema.

Además, las resoluciones vigentes contemplan nuevos aumentos para los servicios ferroviarios durante los próximos meses. Según el cronograma oficial, las actualizaciones continuarán al menos hasta septiembre.