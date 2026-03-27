Bingo Oasis Pilar: tecnología, shows exclusivos y pozos millonarios más altos de Argentina en el corazón de la Panamericana

El Bingo Oasis Pilar, ubicado estratégicamente en el kilómetro 50 de la Panamericana, se consolida hoy como un polo de entretenimiento integral que excede las fronteras del azar. El complejo cuenta con cinco salas habilitadas, destacándose cuatro de ellas por albergar los slots de mayor tecnología en el mercado nacional, un diferencial que el público busca cada vez más y que posiciona al espacio como un referente de modernidad en la región.

La dinámica de los premios

Más allá de la infraestructura, el gran motor de convocatoria son sus pozos. Actualmente, el espacio cuenta con más de 60 pozos millonarios activos que superan los $600 millones en juego, consolidándose como uno de sus principales atractivos. Esta rotación constante de premios es una de las marcas registradas del lugar; de hecho, recientemente un afortunado se alzó con un premio individual de 127 millones de pesos.

Entre los pozos más destacados que hoy tientan a los visitantes se encuentran el Lion Link, con más de $62 millones; el 88 Fortunes, que ya supera los $50 millones, y el Quick Hit Platinum, con un acumulado de más de $44 millones.

#ÍntimoOasis: El valor agregado de la cultura

Una de las apuestas más interesantes de la temporada es el ciclo #ÍntimoOasis. Se trata de una propuesta que busca recuperar la cercanía entre el artista y su público. En un auditorio diseñado como un "mini teatro" y con capacidad limitada a 50 personas, figuras como Leo García y Diego Frenkel han pasado por su escenario.

Este formato permite maridar la música en vivo con degustaciones de vinos y una carta gastronómica que eleva el estándar de la sala. "Es un lugar impecable, muy 'high'. El escenario es maravilloso y la gente invitada genera un clima especial", comentó Leo García tras su última presentación, destacando la comodidad y la acústica del espacio.

De esta manera, el Bingo Oasis Pilar se afirma como la parada obligada en zona norte para quienes buscan algo más que una sala de juegos. Con tecnología, premios reales y una cartelera de primer nivel, el complejo logra ofrecer una salida completa y segura en un solo lugar.

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita, llamá al 0800-666-6006 (LOTBA)