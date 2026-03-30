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Lunes, 30 de marzo de 2026

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URGENTE

Buenos Aires y otras 6 provincias bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas y vientos

El SMN emitió alertas por tormentas para Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, y por vientos para Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

SGorostiaga

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para 7 provincias que tendrá lugar este martes 31 de marzo. El fenómeno comenzará en la madrugada y puede extenderse durante toda la jornada.

Las alertas son de dos tipos: tormentas para el centro del país y vientos para la Patagonia.

Elevaron una alerta meteorológica amarilla para varias provincias.
Elevaron una alerta meteorológica amarilla para varias provincias.

Alerta por tormentas: Buenos Aires, Córdoba y La Pampa

Las zonas afectadas son el sudoeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el este de La Pampa. El SMN prevé "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", con actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros.

Alerta por vientos en la región de Patagonia

Este martes por la tarde entra en vigencia una alerta amarilla por vientos para el sur de Río Negro, gran parte de Chubut y la totalidad de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se esperan vientos del noroeste de entre 40 y 65 kilómetros  con ráfagas que pueden alcanzar los 100.

El clima en Buenos Aires este martes

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA no hay alerta activa. Se espera una jornada nublada con temperaturas que irán de una mínima de 24° a una máxima de 29°.

Así estará el clima esta semana.
Así estará el clima esta semana.

Recomendaciones del SMN para afrontar alerta por vientos

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados: macetas, sillas o toldos
  • Cerrá puertas y ventanas y alejate de ellas durante el temporal
  • No te refugies bajo marquesinas, carteles, árboles o postes
  • Tomá precauciones al conducir
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