Calor, lluvias, viento y un clima "de locos": ¿Qué anticipa el pronóstico para Buenos Aires?

Las lluvias y tormentas regresan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 15 de abril para romper la calma del inicio de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada pasada por agua que afectará a millones de vecinos en la Ciudad y el Conurbano bonaerense.

Miércoles de paraguas y ráfagas que vuelan todo

El miércoles 15 de abril será el día más complicado para los que tienen que salir temprano a ganarse el mango. El SMN prevé una jornada muy inestable con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10% y el 40% durante la mañana. Sin embargo, el verdadero problema llegará después del mediodía, cuando la nubosidad se ponga negra y el cielo se caiga abajo.

El dato más fuerte llegará por la tarde y noche, cuando la probabilidad de tormentas subirá hasta un 70%. El viento soplará con fuerza desde el este y las ráfagas alcanzarán los 50 km/h al final del día. Es un viento traicionero que suele romper paraguas y complicar el manejo en autopistas, por lo que se recomienda extremar los cuidados al volante.

Las temperaturas para el miércoles se mantendrán en niveles templados, con una mínima de 20 grados y una máxima de 23 grados. El ambiente se sentirá pesado y pegajoso, una combinación letal para los que viajan apretados en el bondi o el subte durante la hora pico. Con la humedad por las nubes, la sensación térmica podría ser incluso superior, generando un malestar generalizado en la calle.

El miércoles 15 de abril será el día más complicado para los que tienen que salir temprano.

Jueves de humedad y veredas resbaladizas

La nubosidad y las lluvias persistirán durante el jueves 16 de abril, sin dar tregua a los que esperan que aclare para ventilar la casa. Los valores térmicos marcarán un leve descenso con una mínima de 18 grados y una máxima que llegará a los 23 grados.

El SMN estima que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta durante todo el día. El viento del este seguirá enviando humedad desde el río, manteniendo el cielo cubierto y las veredas resbaladizas para los peatones. En este contexto de mal tiempo, la malaria se siente más en los barrios periféricos donde el barro dificulta el paso de los pibes para ir a la escuela.

La lluvia acumulada durante estas 48 horas de inestabilidad podría generar complicaciones en los desagües pluviales. Se pide a los vecinos no sacar la basura fuera de hora para evitar que las bolsas tapen las bocas de tormenta y agraven las inundaciones localizadas. El jueves será un día de transición, con un cielo gris plomo que recién empezará a romperse hacia la noche.

El respiro del viernes: veranito antes del finde

El alivio llegará recién el viernes 17 de abril, cuando el sol asome finalmente entre las nubes porteñas. El cielo estará parcialmente nublado pero el organismo oficial descartó por completo la caída de agua para esa jornada. Será el momento de la revancha para los que sufrieron el encierro y la humedad de los días previos.

La temperatura mínima tocará los 17 grados, mientras que la máxima subirá hasta los 25 grados, regalando una tarde casi veraniega. Será el momento ideal para secar la ropa, lavar el auto y recuperar el aire libre. Este "veranito" corto servirá para que la gente salga a la calle con otra cara tras el caos del miércoles de tormentas y ráfagas violentas.

El viento rotará hacia el sector norte y las condiciones generales mejorarán de forma notable en toda la Capital Federal y el conurbano. Es la ventana de buen tiempo que hay que aprovechar, porque el otoño 2026 viene demostrando que la estabilidad dura poco y nada en esta parte del mapa.

El alivio llegará recién el viernes 17 de abril.

Sábado de sol: el mejor día para el asado o el aire libre

El sábado 18 de abril se perfila como la "joya" de la semana. Tras la humedad y las ráfagas del miércoles, el cielo se presentará algo nublado pero sin ningún riesgo de lluvias. Con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que llegará a los 25 grados, el clima será ideal para actividades recreativas en los parques o para cumplir con la rutina de entrenamiento al aire libre.

Domingo gris: nubes bajas y el termómetro que empieza a bajar

El domingo 19 de abril el panorama cambiará levemente y el cielo se presentará mayormente cubierto en toda la región metropolitana. La temperatura mínima se mantendrá en los 17 grados, pero la máxima empezará a retroceder y apenas alcanzará los 23 grados. El sol ya no pegará con la misma fuerza y el ambiente se sentirá más fresco hacia la caída de la tarde.

Aunque no se esperan tormentas fuertes, el SMN advirtió sobre una probabilidad de lluvias aisladas del 10% para las últimas horas del domingo. Es una chance baja, pero suficiente para que los que tengan que volver tarde a sus hogares salgan con una campera liviana. La nubosidad será constante y el gris dominará el paisaje durante la merienda, marcando el final del "mini veranito" del viernes y sábado.

Lunes de campera: el viento del este no perdona

El arranque de la semana laboral, el lunes 20 de abril, vendrá marcado por un descenso térmico más evidente y ráfagas que obligarán a desempolvar el abrigo. La temperatura máxima apenas rozará los 21 grados, mientras que la mínima seguirá estancada en los 17 grados. El cielo continuará mayormente cubierto y el sol brillará por su ausencia durante casi toda la jornada.