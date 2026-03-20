Cambios en el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $200.000 para sumar un extra a fin de mes

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan generar un ingreso extra de forma simple a fin de mes. En ese contexto, invertir $200.000 puede dejar una ganancia que, aunque moderada, resulta más atractiva a medida que pasan los días.

El procedimiento es muy sencillo: el ahorrista selecciona una entidad bancaria -ya sea donde percibe su salario o alguna que permita operar sin ser cliente-, y define el monto a invertir y el periodo, que tiene un mínimo de 30 días. Una vez cumplido ese tiempo, recibe el capital inicial junto con los intereses generados.

Esta herramienta financiera se rige por las disposiciones del Banco Central (BCRA), que no establece una Tasa Nominal Anual (TNA) mínima, pero sí define las condiciones de funcionamiento. Además, influye de manera indirecta a través de la tasa de política monetaria, que impacta en los rendimientos que ofrecen las entidades.

En las últimas horas se registró un nuevo cambio en la tasa de interés, lo que volvió a modificar las ganancias para quienes invierten su dinero en comparación con días anteriores. A continuación, los detalles actualizados.

Plazo fijo: qué cambió y cuánto se gana al invertir $200.000





El Banco Nación (BNA) es una de las principales referencias del sistema financiero por su alcance en todo el país y, recientemente, aplicó un ajuste en su TNA, que pasó del 24% al 23%.

Colocar $200.000 a 30 días genera una ganancia estimada de $3.780,82, según el simulador oficial. Ese monto representa un rendimiento mensual cercano al 1,91%, al prorratear la tasa anual en un período de un mes.

La ganancia tras invertir $200.000 a 30 días en un plazo fijo (Captura Banco Nación).

El resultado del depósito puede variar levemente según el banco, ya que cada entidad utiliza sus propios criterios de cálculo. En el caso del BNA, la TNA del 23% aplica para operaciones realizadas de manera digital. Si el trámite se hace de forma presencial en una sucursal, la tasa baja al 20,5%.

Para quienes deciden mantener la inversión por más tiempo, la rentabilidad aumenta de forma progresiva. Con un capital inicial de 200 "lucas", las proyecciones son:

60 días: $8.547,95.

90 días: $13.315,07.

120 días: $17.753,42.

365 días: $56.000,00.





El plazo fijo es una herramienta de inversión simple que se realiza a través de los bancos y funciona en base a tasas de interés (Imagen ilustrativa).

También hay que tener en cuenta que la TNA puede cambiar según el monto invertido y el plazo elegido. Por ejemplo, en el caso de una colocación a 365 días con $200.000, el simulador del BNA indica una TNA del 28%.

Todas las tasas de interés para plazo fijo actualizadas





El BCRA difunde a diario un listado con las entidades habilitadas para constituir plazos fijos, junto con las tasas vigentes para depósitos a 30 días realizados por canales electrónicos. Esta información permite comparar de forma sencilla qué banco ofrece mejores rendimientos.

En los últimos días se registraron leves modificaciones y, actualmente, las tasas de los principales bancos del país se ubican de la siguiente manera:

Banco Macro: 26%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%.

ICBC: 24,8%.

Banco Nación: 23%.

BBVA Argentina: 23%.

Santander Argentina: 22%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Ciudad: 21%.

Banco Galicia: 21%.

Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de la Argentina hoy, viernes 20 de marzo (Captura Banco Central).



