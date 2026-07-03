Chau estufa: el simple truco para calentar la casa sin calefacción y gastar menos

Mantener la casa caliente durante el invierno no siempre implica tener la estufa prendida todo el día. Existen distintos trucos para conservar el calor en el hogar que ayudan a mejorar la temperatura de los ambientes, reducir el consumo de energía y hacer frente a las bajas temperaturas de una manera más económica.

Desde aprovechar el calor del sol hasta mejorar el aislamiento de puertas y ventanas, hay varias estrategias sencillas que permiten que el frío no invada la vivienda. Además, algunos cambios en la distribución de los muebles y la decoración también pueden marcar la diferencia.

Cómo mantener la casa caliente sin usar estufa

Una de las recomendaciones más importantes es aprovechar la luz solar durante el día, dejando abiertas las persianas para que el calor ingrese a los ambientes y cerrándolas cuando cae la noche para evitar que se escape.

También resulta clave aislar puertas y ventanas con burletes o sellando las pequeñas rendijas por donde suele filtrarse el aire frío. Del mismo modo, cerrar las habitaciones que no se utilizan ayuda a concentrar el calor en los espacios donde hay personas.

Evitá el uso del aire acondicionado y la estufa con estos trucos.

Las alfombras son grandes aliadas porque aíslan del piso frío y aportan una mayor sensación de confort. Además, conviene evitar que los muebles tapen las ventanas o las fuentes de calor, ya que eso dificulta la circulación del aire cálido.

Otro recurso útil es utilizar cortinas gruesas o térmicas, que funcionan como una barrera adicional contra el frío exterior durante la noche.

Por último, incorporar mantas, frazadas y almohadones en sillones y camas permite mantener mejor la temperatura corporal sin necesidad de aumentar la calefacción. Incluso, en ambientes pequeños, el uso responsable de velas puede aportar un leve calor extra y generar una sensación de mayor calidez, siempre extremando las medidas de seguridad.