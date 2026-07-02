Sin estufa ni aire acondicionado: los 7 trucos definitivos para calentar la casa en invierno sin gastar un peso

El invierno se instaló con fuerza en el país y mantener los ambientes templados en casa se convirtió en un verdadero desafío para la economía familiar. Con las tarifas de gas y electricidad en aumento constante, prender los artefactos de calefacción durante todo el día representa un gasto imposible de sostener para la mayoría de los hogares argentinos.

Afortunadamente, existen estrategias fáciles que permiten modificar la temperatura interna de una vivienda de forma natural. A través de hábitos sencillos y el uso inteligente de elementos cotidianos que ya están en el hogar, es posible aislar las habitaciones y combatir el frío extremo de manera totalmente gratuita.

1. El poder de la madera como aislante

Sumar muebles, revestimientos o elementos de madera en las habitaciones genera un cambio drástico en la retención del calor. Según un estudio del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y la Confederación Española de Empresarios de la Madera, este material posee propiedades higroscópicas capaces de crear ambientes templados (más cálidos en invierno y más fríos en verano). Este truco casero funciona porque actúa como un escudo térmico natural, por lo que se recomienda priorizar los espacios con este mobiliario para pasar las horas más frías del día.

2. Ventilar la casa en el tiempo justo

Mantener limpio el aire de la casa es indispensable para oxigenar los ambientes y librarlos de toxinas, pero no hay que pasar frío para lograrlo. Abrí bien las ventanas de tu hogar únicamente durante 10 o 15 minutos al día como máximo, eligiendo siempre las horas de sol para renovar el aire sin enfriar los ambientes. Es fundamental controlar este tiempo de forma estricta, ya que si dejás abierto de más, las estructuras internas se enfriarán por completo y demandarán luego el doble de energía para entibiarse.

3. Colocar cortinas metálicas en las ventanas

Esta opción sencilla y económica ayuda a subir la temperatura de la vivienda de forma inmediata utilizando textiles gruesos o persianas. El método consiste en abrir las cortinas metálicas en las horas de sol para que entre el calor a los ambientes y cerrarlas por completo apenas baje el sol para bloquear el frío nocturno y las temperaturas más bajas del día. Además, este sistema aísla de manera tan eficiente que sirve también para el verano.

Las cortinas metálicas y los textiles gruesos actúan como un escudo térmico ideal para frenar el frío nocturno en las ventanas.

4. El beneficio de los cuadros en la pared

Las paredes desnudas no aíslan del todo el frío y son grandes responsables de la pérdida de energía calórica. Para subir la temperatura de la habitación de forma manual, basta con colocar cuadros, tapices o cualquier tipo de decoración pesada en los muros que dan al exterior. Estos objetos actúan como una capa protectora extra que interrumpe el puente térmico y evita que la helada exterior se transmita hacia el interior de los ambientes.

5. El uso de alfombras para el piso

El suelo es otra superficie crítica por donde se escapa el clima templado y se filtra la helada del revés. Para combatirlo, la mejor opción del hogar es colocar alfombras de lana o de pelo largo en los puntos clave de tránsito diario. Este elemento textil funciona como una barrera indispensable para proteger los pies frente a la humedad ambiente y reducir de manera drástica la pérdida de calor por transferencia directa con el cemento o los cerámicos.

6. Aprovechar el calor de los electrodomésticos

La cocina se convierte en una aliada clave durante el invierno gracias a las tareas cotidianas de la casa. El calor residual que se desprende del horno, el lavavajillas, las hornallas o cualquier otro aparato ayuda a mantener una temperatura alta en esos sectores de uso común. Además, podés sacar ventaja del rendimiento térmico constante que liberan de forma natural los ordenadores, las computadoras portátiles y las pantallas de televisión en los ambientes donde trabajás o descansás.

7. Acotar el calor en zonas chicas

La distribución del aire dentro de una propiedad determina el nivel de confort térmico del hogar. Mantener las puertas cerradas evita que el aire cálido se disperse por los pasillos o habitaciones vacías, logrando que el clima templado se concentre de manera eficiente en los espacios más reducidos donde verdaderamente vas a pasar el día. Este método sencillo optimiza la termodinámica de la vivienda sin gastar un solo peso.