El Gobierno aseguró que "no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable"

En medio de la ola de frío que afecta a gran parte del país, desde el Gobierno de Javier Milei aseveraron que "no va a faltar gas en los domicilios" aunque reconocieron los cortes en el suministro a industrias y estaciones de GNC.

"No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución", afirmó el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

En una entrevista radial, el funcionario remarcó que "la demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha". "El sistema de gasoductos tiene la presión correcta. Los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes", subrayó.

Sin embargo, González admitió que hay interrupciones en el suministro en las estaciones de GNC e industrias y que continuarán en los próximos días debido a los picos de demanda.

"Todos los clientes residenciales demandan más gas, entonces como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias", indicó.

Aumento de tarifas

Por otra parte, el secretario de coordinación de Energía y Minería se refirió al incremento de tarifas de luz y gas y señaló que "aumentan o se reducen automáticamente todos los meses en función, por un lado, de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y después en función del costo real de la energía".

"Luz es uno y medio el promedio, pero de hecho, aquellos que están subsidiados tienen un pequeño descuento. Y el gas sube tres por ciento, por lo que decía antes, la mitad es por la inflación de meses anteriores y por el costo del gas, que es en dólares", sentenció.