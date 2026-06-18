Científicos argentinos descubren una nueva especie de mamífero en la provincia de Córdoba

Un descubrimiento de trascendencia internacional ha sacudido al ámbito científico: investigadores argentinos lograron identificar una nueva especie de mamífero en el corazón de la provincia de Córdoba.

Se trata de la rata vizcacha de Guasapampa (Apnotomys conicetorum), un roedor que, hasta el momento de este hallazgo, era completamente desconocido para la ciencia global.

El ejemplar fue localizado en los bosques nativos del Parque Nacional Traslasierra, un área protegida que vuelve a demostrar su valor estratégico para la conservación de la biodiversidad en el centro del país.

Características del "acróbata de las rocas"

Según describieron los especialistas que lideraron el estudio, este pequeño roedor se caracteriza por poseer una cola larga y un pelaje sumamente abundante.

Las observaciones de campo determinaron que la especie posee una destreza singular para desplazarse velozmente entre los relieves abruptos y los paredones de la sierra de Guasapampa. En ese entorno rocoso desarrolla su vida y mantiene una dieta muy específica, basada fundamentalmente en el consumo de bromelias.

La especie fue bautizada científicamente como Apnotomys conicetorum en un claro gesto de reconocimiento y homenaje a la Administración de Parques Nacionales (APN) y a todo el personal del CONICET -incluyendo investigadores, becarios, técnicos y administrativos- por su labor e inversión constante en el conocimiento del territorio.

Cooperación científica e institucional

El hallazgo fue el fruto de un trabajo colaborativo y multidisciplinario que involucró a destacados científicos de distintas regiones del país.

El equipo estuvo integrado por Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi.

Este grupo de expertos aunó esfuerzos representando a un entramado de instituciones científicas de gran prestigio en la Argentina:

El Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" .

El Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas ( IADIZA - CONICET ).

El Instituto de Antropología de Córdoba ( IDACOR - CONICET ).

El Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ).

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Llamado de atención sobre biodiversidad y financiamiento

Desde la comunidad científica destacaron que este acontecimiento es una prueba contundente de que la biodiversidad de la Argentina guarda todavía muchos secretos por revelar, incluso en zonas densamente estudiadas como la provincia de Córdoba.

Sin embargo, los investigadores aprovecharon la trascendencia del hito para lanzar un mensaje de concientización.

Subrayaron que la aparición de la rata vizcacha de Guasapampa no solo expone la riqueza natural del país, sino que refuerza la urgencia de proteger de forma estricta los bosques nativos frente al avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Asimismo, recalcaron la necesidad crítica de mantener y fortalecer el financiamiento y apoyo estatal para la investigación científica en organismos públicos como el CONICET y la Administración de Parques Nacionales.