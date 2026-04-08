Clima de hoy, miércoles 8 de abril: jornada mayormente nublada e inestable, ¿hasta cuándo continúan las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles 8 de abril se espera una jornada con cielo nublado, con ambiente fresco a templado e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El día arrancará con un ambiente fresco a templado con un cielo mayormente cubierto en la zona y no se descartan lluvias y chaparrones aislados en las primeras horas del miércoles. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima llegará hasta los 20°C.

Además, el SMN advirtió que no hay alertas por fenómenos atípicos en ninguna provincia del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el tiempo en los próximos días.

En tanto, para este jueves se espera una jornada con mejoras y un leve ascenso de la temperatura. El día se presentará con un cielo algo a parcialmente nublado. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 23 grados.

Por último, el viernes se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado, ventosa y con una temperatura rondará entre 13°Cy 23°C. Se estima una humedad alta, de 93%.