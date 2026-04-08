Clima de hoy, miércoles 8 de abril: jornada mayormente nublada e inestable, ¿hasta cuándo continúan las lluvias?
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó los datos del tiempo para las próximas horas, con las temperaturas estimadas y la posibilidad de precipitaciones. Conocé los detalles, en la siguiente nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles 8 de abril se espera una jornada con cielo nublado, con ambiente fresco a templado e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El día arrancará con un ambiente fresco a templado con un cielo mayormente cubierto en la zona y no se descartan lluvias y chaparrones aislados en las primeras horas del miércoles. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima llegará hasta los 20°C.
Además, el SMN advirtió que no hay alertas por fenómenos atípicos en ninguna provincia del territorio nacional.
En tanto, para este jueves se espera una jornada con mejoras y un leve ascenso de la temperatura. El día se presentará con un cielo algo a parcialmente nublado. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 23 grados.
Por último, el viernes se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado, ventosa y con una temperatura rondará entre 13°Cy 23°C. Se estima una humedad alta, de 93%.