Cuáles serán las temperaturas durante el fin de semana en el AMBA

Este sábado 14 de marzo, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores presentan un cielo mayormente nublado que se mantendrá durante toda la jornada. El termómetro marcará una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 27 grados, según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ambiente es muy amigable para quienes tienen actividades temprano, gracias a un viento leve desde el noreste que evita la entrada de aire frío.

En la zona de San Isidro, el clima es ideal para pasar varias horas en el predio del festival Lollapalooza porque las temperaturas máximas rondarán entre los 23 y 25 grados. Los especialistas recomiendan el uso de protección solar y mantener una buena hidratación durante las horas de mayor exposición. Hacia la noche existe una probabilidad muy baja de lluvia en un cierre de jornada que tendrá unos 22 grados.

Cómo estará el clima el domingo

El domingo 15 será el día más cálido de todo el fin de semana en el AMBA. El cielo estará mayormente despejado o parcialmente nublado y la temperatura máxima escalará hasta los 32 grados en distintos sectores del área metropolitana. Es el último día veraniego que permite planes de pileta antes del cambio definitivo de temporada.

Durante la tarde existe una posibilidad de ráfagas de viento del norte que llegarán a los 41 kilómetros por hora, aunque no hay lluvias previstas para esta jornada.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo será el pico de calor

El lunes 16 el termómetro mantendrá valores elevados que oscilan entre los 23 y 32 grados. El cielo lucirá mayormente nublado y el viento soplará desde el norte en lo que será la despedida definitiva del calor intenso.

La situación cambiará de forma radical el martes 17 con la entrada de un frente frío a la región. Este fenómeno provocará un fuerte descenso de la temperatura y tormentas fuertes que afectarán a Buenos Aires durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90% y el acumulado de agua será cercano a los 14 milímetros. El viento cobrará protagonismo con ráfagas que oscilarán entre los 20 y 51 kilómetros por hora, lo que marcará el regreso a un ambiente mucho más templado hacia el miércoles.