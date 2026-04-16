Cómo consultar qué asignación de ANSES te corresponde y las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una plataforma digital que permite a los usuarios consultar de manera rápida y sencilla qué asignaciones les corresponden, cuánto van a cobrar y en qué fecha se acreditarán los pagos.

En abril de 2026, con nuevos montos actualizados por movilidad y un calendario de pagos ya definido, esta opción cobra mayor relevancia. La posibilidad de acceder a la información de forma directa evita confusiones, facilita la organización de la economía familiar y permite detectar posibles inconvenientes en los cobros.

ANSES: la plataforma que permite consultar el estado de las asignaciones y las fechas de cobro

A través de la plataforma Mi ANSES, los beneficiarios pueden acceder a una amplia variedad de datos relacionados con sus prestaciones. Entre las principales funciones, se destaca la posibilidad de verificar qué asignaciones están activas, los montos correspondientes y las fechas exactas de cobro.

También permite comprobar si se está percibiendo correctamente cada beneficio o si existe alguna prestación pendiente. Dentro del sistema, se pueden consultar programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras ayudas administradas por el organismo.

Toda la información sobre cobro de prestaciones y fechas de pago se pueden consultar a través de Mi ANSES.

Cómo consultar las asignaciones, paso a paso

El procedimiento para acceder a esta información es simple y puede completarse en pocos minutos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES ( anses.gob.ar )

) Seleccionar la opción " Mi ANSES "

" Introducir el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social

Dirigirse a la sección "Hijos" o "Cobros"

Hacer clic en "Consultar mis asignaciones"





Una vez dentro del sistema, se desplegará el detalle completo de las asignaciones vigentes, junto con los montos y las fechas de pago. En caso de no contar con la clave de acceso, el usuario puede generarla en el momento mediante la validación de sus datos personales.

Este proceso también puede realizarse desde el celular (a través de la app móvil de Mi ANSES), lo que facilita el acceso para quienes necesitan consultar información de forma rápida o fuera de su hogar.

Montos vigentes de las asignaciones en abril

Con la actualización aplicada en abril de 2026, los valores de las principales asignaciones quedaron establecidos de la siguiente manera: