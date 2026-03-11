Confirmado: hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este miércoles 11 de marzo que alcanza a 12 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica naranja en Tucumán, el centro de Salta y el este de Jujuy.

Hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por algunos fenómenos fuertes, algunas tormentas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", señaló.

A su vez, se emitió una alerta amarilla por tormentas rige en Río Negro, el noreste de Chubut -en la zona de la Península Valdés-, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Mendoza, el noroeste de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta y el centro de Jujuy.

"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local", destacó.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este miércoles se espera un ambiente templado a agradable y con cielo mayormente claro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima llegará hasta los 27°C.