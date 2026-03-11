Confirmado: hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en 12 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que rigen unas advertencias por precipitaciones intensas que afectará a varias zonas del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este miércoles 11 de marzo que alcanza a 12 provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica naranja en Tucumán, el centro de Salta y el este de Jujuy.
"El área será afectada por algunos fenómenos fuertes, algunas tormentas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", señaló.
A su vez, se emitió una alerta amarilla por tormentas rige en Río Negro, el noreste de Chubut -en la zona de la Península Valdés-, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Mendoza, el noroeste de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta y el centro de Jujuy.
"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local", destacó.
El clima en el AMBA
Por último, el SMN informó que este miércoles se espera un ambiente templado a agradable y con cielo mayormente claro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima llegará hasta los 27°C.