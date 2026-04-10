¿Cuándo cobran los jubilados en abril 2026? El calendario de ANSES con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha esta semana el calendario de pagos de abril de 2026. Tras la oficialización del ajuste por movilidad, los jubilados y pensionados percibirán sus haberes con un aumento del 2,9%.

A ese concepto se le suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima, y la acreditación de uno proporcional ante los beneficiarios que obtienen un ingreso apenas superior.

Es fundamental revisar la fecha exacta según la terminación del documento para evitar traslados innecesarios a las sucursales bancarias. A continuación, el detalle día por día.

¿Cuándo cobran los jubilados en abril 2026?





Jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima

Este grupo, que percibe un total de $450.319,31 (haber + bono), comienza a cobrar este viernes:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados con haberes que superan la mínima

Quienes tienen ingresos superiores a los $450.319 percibirán sus haberes durante los últimos días del mes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

El calendario de la ANSES para los jubilados, con el aumento y el bono de abril.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

¿Cómo consultar el recibo de haberes?





Este sector también comienza a percibir sus haberes hoy, viernes 10 de abril. Los beneficiarios se agrupan de a dos terminaciones de DNI:

Para mayor seguridad, los jubilados pueden verificar el monto exacto de su liquidación antes de ir al banco. Para ello, deben ingresar a la aplicación "Mi ANSES" con la Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones" y "Consulta de recibo".

Allí figurará el desglose del aumento del 2,9% bajo el concepto de movilidad y el "Refuerzo previsional" de hasta $70.000 que garantiza el piso de ingresos de este mes.