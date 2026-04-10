Empiezan los pagos de abril: ¿Qué jubilados cobran este viernes 10 con aumento y bono?

La espera termina este viernes 10 de abril para miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Marca el inicio de los pagos a jubilados y pensionados.

El periodo llega con un nuevo ajuste por movilidad del 2,9%. Para quienes abren la tanda de cobros, la jornada representa no solo el acceso al haber actualizado, sino también la percepción del bono de refuerzo previsional que garantiza un piso de ingresos más alto.

Como de costumbre, el organismo dispuso que este primer turno agrupe a los sectores con haberes mínimos y a las Pensiones No Contributivas (PNC). Más información en anses.gob.ar.

Cobros del viernes 10 de abril: ¿Te toca recibir el haber con aumento y bono?





De acuerdo al cronograma oficial, este viernes deben estar atentos los titulares cuyos documentos finalicen en los siguientes números:

Jubilados y pensionados de la mínima: inician el calendario los documentos terminados en 0 . Este grupo percibirá un total de $450.319,31 (sumando el haber básico de $380.319,31 más el bono de $70.000).

Pensiones No Contributivas (PNC): comienzan los pagos con los DNI finalizados en 0 y 1. Al igual que los jubilados, este sector obtiene el refuerzo mensual.

Calendario de cobros de abril para jubilados y pensionados: ¿Cómo se organizan las fechas?









Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril .

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de abril.

Jubilados y pensionados (haberes mínimos)

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril .

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 10 de abril.

Jubilados y pensionados (haberes superiores a la mínima)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Qué pasa si no se puede concurrir a cobrar este viernes?





Si por algún motivo no se puede asistir al banco o al cajero este 10 de abril, no hay problema: el dinero queda depositado en la cuenta bancaria.

Quiere decir que se dispone de él en cualquier momento posterior. No es obligatorio retirar la totalidad del haber el mismo día de la fecha de cobro asignada por la ANSES.