Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026: el calendario para cada provincia

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 y, con él, las fechas oficiales del receso de invierno en todo el país.

Como ocurre cada año, el descanso no será simultáneo en las 24 jurisdicciones, sino que se distribuirá en distintos períodos para facilitar la organización del sistema educativo y del movimiento turístico.

De esta manera, el cronograma establece tres etapas diferentes durante julio, por lo que la fecha del inicio y la finalización del receso dependerá del distrito en el que se encuentren los estudiantes.

El cronograma oficial ya permite a las familias organizar viajes, actividades y compromisos para el receso escolar.

Del 6 al 17 de julio





Las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno serán Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En estos distritos, los alumnos disfrutarán de dos semanas de descanso entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, para luego retomar las clases y completar la segunda parte del ciclo lectivo.

Del 13 al 24 de julio





El segundo grupo estará integrado por Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En estas provincias, el receso se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, siguiendo el cronograma establecido por las autoridades educativas.

Del 20 al 31 de julio





Por último, las vacaciones llegarán a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero, donde el descanso escolar se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio. Se trata del grupo que cerrará el calendario nacional de receso invernal.

El descanso de mitad de año es una oportunidad para compartir tiempo en familia, viajar o disfrutar de actividades recreativas.

¿Por qué las vacaciones no son iguales en todo el país?



Aunque el calendario escolar es coordinado a nivel nacional, cada jurisdicción tiene la posibilidad de adaptar las fechas del ciclo lectivo de acuerdo con sus necesidades.

Entre los factores que se tienen en cuenta aparecen las condiciones climáticas, las características regionales, el funcionamiento del sistema educativo y el impacto que el turismo tiene en cada provincia durante la temporada invernal.

A pesar de estas diferencias, todas las jurisdicciones deben garantizar el cumplimiento del mínimo de 190 días de clases, una meta fijada para asegurar el desarrollo de los contenidos previstos para el año escolar.

Tras el receso invernal, los estudiantes regresarán a las aulas para completar la segunda mitad del ciclo lectivo 2026.

Con las fechas ya oficializadas, las familias cuentan con una herramienta clave para organizar con anticipación viajes, reservas de alojamiento, actividades recreativas o simplemente coordinar la rutina diaria durante el receso.

Además, el cronograma también permite a los sectores vinculados al turismo prepararse para uno de los períodos de mayor movimiento del año en distintos destinos del país.