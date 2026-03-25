Cuenta DNI: descuentos y beneficios para aprovechar antes de que termine marzo

Como cada mes, Cuenta DNI estableció una fecha límite para aprovechar las promociones disponibles, que buscan acompañar el consumo cotidiano con descuentos y reintegros.

Según la última actualización, los usuarios de la aplicación pueden acceder a beneficios en distintos rubros, desde alimentos hasta transporte y entretenimiento.

Las promociones permiten ahorrar en compras diarias y servicios esenciales.

Cuenta DNI: las promociones que podés aprovechar antes de que termine marzo





La billetera digital Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, mantiene una serie de promociones vigentes durante marzo que apuntan a aliviar el bolsillo en un contexto de consumo ajustado. A través de distintos beneficios, los usuarios pueden obtener reintegros y descuentos en compras cotidianas.

Uno de los ejes principales está en los comercios de cercanía y carnicerías, donde se ofrece un 20% de descuento en productos de consumo habitual. Este beneficio se aplica en días específicos y representa una de las opciones más utilizadas por quienes buscan reducir el gasto en alimentos.

Una herramienta clave para organizar el consumo y reducir gastos.

En el rubro de salud y cuidado personal, también hay oportunidades de ahorro. Las farmacias y perfumerías adheridas cuentan con un 10% de descuento sin tope de reintegro, lo que resulta especialmente relevante en un contexto donde estos productos tienen un impacto significativo en el presupuesto familiar.

Además, la plataforma suma descuentos en supermercados, con promociones especiales en cadenas reconocidas. Estas acciones suelen estar disponibles en días puntuales y permiten acceder a rebajas importantes en compras más grandes.

Los beneficios se extienden a distintos rubros del consumo cotidiano.

El transporte público es otro de los sectores alcanzados por las promociones. Los usuarios pueden acceder a un 100% de reintegro en viajes realizados en el AMBA, incluyendo subte, premetro y algunas líneas de colectivos adheridas, con un tope mensual por tarjeta.

Por otro lado, también hay beneficios en gastronomía y entretenimiento. Entre ellos, se destacan los reintegros en consumos realizados en espacios como el Movistar Arena, ampliando el alcance de la billetera más allá de los gastos básicos.

Descuentos y reintegros ayudan a aliviar el gasto diario.

En conjunto, estas promociones consolidan a Cuenta DNI como una herramienta clave para administrar los gastos mensuales, ofreciendo alternativas de ahorro en distintos rubros.

Con el cierre del mes cada vez más cerca, muchos usuarios buscan aprovechar al máximo estos beneficios antes de que finalicen o se actualicen.