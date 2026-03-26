Cuenta DNI: todos los descuentos que podés aprovechar antes que termine marzo

Marzo 2026 está a punto de llegar a su fin, y con él se acaban muchas de las promociones y descuentos de Cuenta DNI. Si querés aprovechar al máximo tus compras y cuidar tu bolsillo, este es el momento de revisar todas las ofertas vigentes antes de que termine el mes.

La billetera virtual del Banco Provincia de Buenos Aires sumó novedades en su última actualización. Entre los cambios más importantes, las promociones en carnicerías y granjas, que antes solo estaban disponibles los fines de semana, se extendieron a comercios de cercanía y pasaron a estar de lunes a viernes.

Además, se incorporó mayor flexibilidad para combinar descuentos en un mismo día, como ocurrió con las librerías. Esta medida resultó especialmente útil para el inicio del ciclo lectivo, ya que marzo es un mes clave por la vuelta a clases.

Si bien quedan pocos días para que termine el mes, todavía se pueden aprovechar varias promociones para estirar el presupuesto, porque cada peso cuenta.

Descuentos de Cuenta DNI para aprovechar antes de que termine marzo





Antes de entrar en detalle con las promociones para aprovechar antes de que termines el mes, conviene aclarar que todas las ofertas del mes se renuevan los lunes.

En cuanto a los límites de cada promo, estos son independientes. Ejemplo: si agotás el beneficio en carnicerías, todavía podés usar los de supermercados, gastronomía y otros rubros.

Promociones disponibles

Comercios de cercanía (incluye carnicerías ): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, alcanzado con $25.000 en consumos.

(incluye ): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, alcanzado con $25.000 en consumos. Gastronomía : 25% de ahorro los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

: 25% de ahorro los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. FULL YPF : 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. No aplica para la compra de combustibles.

: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. No aplica para la compra de combustibles. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Universidades : 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana.

: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves en locales adheridos. Sin tope de reintegro. Acumulable con la promo de comercios de cercanía.

: 10% de descuento los miércoles y jueves en locales adheridos. Sin tope de reintegro. Acumulable con la promo de comercios de cercanía. Viajes (todos los días): 100% de descuento pagando con NFC y tu Visa Débito vinculada a la app. Sin tope de reintegro. Solo disponible para Android. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro entre 20 y 30 días.

(todos los días): 100% de descuento pagando con NFC y tu Visa Débito vinculada a la app. Sin tope de reintegro. Solo disponible para Android. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro entre 20 y 30 días. Marcas Destacadas: 30% de descuento todos los días en grandes cadenas de heladerías y cafeterías, ideal para quienes frecuentan estos locales. Aplica en Havanna (cafetería y alfajores), Lucciano's, Grido y La Fonte D'Oro. Tope de reintegro de $15.000 por mes, por marca y por persona.





Cuenta DNI ofrece descuentos y promociones que se actualizan semana a semana (Imagen ilustrativa).

Supermercados

Coto (jueves): 30% de descuento pagando con NFC y tu Visa Débito vinculada a la app. Sin tope de reintegro. Solo disponible para Android. El descuento se aplica al momento del pago y no incluye pagos por código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

(jueves): 30% de descuento pagando con NFC y tu Visa Débito vinculada a la app. Sin tope de reintegro. Solo disponible para Android. El descuento se aplica al momento del pago y no incluye pagos por código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Chango Más (jueves): 20% de ahorro sin tope de descuento, con devolución inmediata. Si sos jubilado/a y cobrás en el Banco Provincia, tenés un 5% adicional con tope de $5.000. Solo válido pagando presencialmente con Cuenta DNI. No aplica con pagos por QR de otras billeteras.

Cómo hacerse una Cuenta DNI en pocos pasos





Si todavía no tenés Cuenta DNI y querés aprovechar las promociones de marzo antes de que termine el mes, abrir una cuenta es rápido, 100% digital y se hace desde tu celular, sin necesidad de ir a una sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires.

Requisitos previos

Antes de empezar, necesitás:

Tener tu DNI tarjeta vigente y en buen estado.

Ser mayor de 13 años.

Contar con un celular con cámara para la validación de identidad.

Pasos para abrir tu Cuenta DNI

Descargar la app Buscá "Cuenta DNI" en Google Play Store o App Store. Confirmá que el desarrollador sea el Banco Provincia. Captura del DNI La app te pedirá fotos del frente y dorso de tu documento.

Tip: hacelo en un lugar con buena luz natural y apoyá el DNI sobre una superficie oscura para que se vea claramente. Validación de identidad (biometría). Vas tener que sacarte una selfie o realizar algunos movimientos frente a la cámara. Esto permite confirmar que sos la misma persona que figura en el DNI. Consejo: evitá anteojos, gorras o cabello que tape tu rostro. Completar con datos personales. Ingresá información básica como nombre, dirección y correo electrónico. Crear tu clave de acceso Generá una clave de 6 dígitos que te permitirá ingresar a la aplicación. Activación de la cuenta Una vez completado el registro, el Banco valida tus datos con el RENAPER.

El proceso suele tardar entre 48 y 72 horas hábiles. Vas a recibir una notificación o correo confirmando que tu cuenta está activa.

Al abrir Cuenta DNI, se crea automáticamente una Caja de Ahorros gratuita en el Banco Provincia, con lo cual se va a enviar una tarjeta Visa física al domicilio indicado. Mientras esperás el plástico, ya podés usar la app para acceder a descuentos con QR o Clave DNI.



