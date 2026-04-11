Montos ANSES: ¿De cuánto es el bono para jubilados en abril y qué cifra final se cobra con el aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los pagos de haberes de abril de 2026 destinados a jubilados y pensionados.

Con el último ajuste del 2,9% derivado del índice de inflación, el monto sufrió una modificación en su componente base, aunque el Gobierno decidió sostener el bono extraordinario en el mismo valor que los meses anteriores.

Para no generar confusión, es vital entender que el número se compone de dos partes: el haber previsional (que sube por ley) y el refuerzo de ingresos (que es un monto fijo).

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en abril?





El grupo más numeroso de beneficiarios es el que recibe el refuerzo completo. Para quienes obtienen un solo haber mínimo, la cuenta es la siguiente:

Haber mínimo con aumento: $380.319,31.

Bono de refuerzo: $70.000.

Monto total: $450.319,31.

Es importante recordar que este total es el bruto. A esa cifra se le debe restar el aporte correspondiente a la obra social (PAMI), que se calcula únicamente sobre el haber base y no sobre el bono.

El bono para quienes superan la mínima: ¿Cómo se calcula?





Una de las dudas más frecuentes es qué pasa con quienes cobran un poco más que el piso garantizado. En abril de 2026, el tope para recibir el bono es de $450.319,31.

Esto significa que:

Si la jubilación es de, por ejemplo, $400.000 , se recibirá un bono proporcional de $50.319 para alcanzar el techo establecido.

Si el haber base ya supera los $450.319,31, este mes no se contará con el bono extraordinario, cobrando únicamente la jubilación con el aumento del 2,9% aplicado.

Bono para jubilados: ¿Cuánto se cobra con el aumento en abril?

PUAM y Pensiones No Contributivas: montos de abril





El bono de $70.000 también alcanza de forma íntegra a otros beneficiarios de la ANSES:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobran un total de $374.255,45 (incluye el haber más el bono completo).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el monto final para este mes queda en $336.223,52 (incluye el haber más el bono completo).

¿Cómo saber si se liquidó bien el bono?





Para verificar los montos, los jubilados pueden ingresar a la plataforma "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Hijas e hijos" y "Mis asignaciones" o directamente en "Jubilaciones y pensiones" y "Consulta de recibo", se podrá ver el desglose.

Allí debe figurar el código correspondiente al "Refuerzo previsional". Si el monto depositado es menor al esperado y no hay préstamos previos o descuentos de moratoria, se recomienda realizar la consulta a través de la línea gratuita 130.