El cerro con las mejores vistas: un trekking entre paisajes que te quitan el aliento

Las sierras de Córdoba esconden escenarios ideales para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y buscan combinar actividad física con paisajes inolvidables.

Dentro de ese abanico de opciones, hay un recorrido que se destaca por ofrecer algunas de las panorámicas más espectaculares del Valle de Punilla. Su ascenso demanda esfuerzo, pero la recompensa desde la cima convierte cada paso en una experiencia que vale la pena.

Bosques nativos, hierbas serranas y el vuelo de los cóndores acompañan gran parte del recorrido.

Una caminata inolvidable: el cerro que regala las mejores panorámicas de Córdoba

El Cerro La Banderita es uno de los circuitos de trekking más emblemáticos de La Falda y un atractivo natural de Córdoba que conquista a los visitantes con un ascenso desafiante y vistas panorámicas inolvidables.

Con una cumbre ubicada a 1.450 metros sobre el nivel del mar, atrae a excursionistas de todo el país gracias a sus espectaculares vistas panorámicas y a un recorrido que combina naturaleza, desafío físico y paisajes serranos.

Los balcones naturales permiten contemplar el Valle de Punilla desde distintos puntos del ascenso.

Se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar en vehículo se debe tomar la Ruta Nacional 20, continuar por la Ruta Nacional 38 en dirección al Valle de Punilla hasta arribar a La Falda.

Su ubicación privilegiada también permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos como Huerta Grande, Villa Giardino, La Cumbre, Capilla del Monte, Pampa de Olaén y el Dique La Falda.

Uno de sus mayores atractivos es la geografía. Durante el ascenso aparecen balcones naturales de piedra que permiten contemplar amplias vistas de La Falda, Huerta Grande y las Sierras Chicas. A medida que se gana altura, el paisaje cambia y ofrece perspectivas cada vez más amplias del valle.

La cima constituye el gran premio del recorrido. Desde allí se obtiene una vista panorámica de 360 grados, que permite observar tanto la urbanización del valle y el dique como la inmensidad de la Pampa de Olaén, convirtiéndose en uno de los mejores miradores naturales de Córdoba.

La escapada perfecta para los aventureros: un cerro con vistas que quitan el aliento

Otro aspecto que distingue al lugar es su riqueza natural. En la base predominan bosques nativos de espinillos, algarrobos y cocos serranos, mientras que en las zonas más altas aparecen pastizales de altura junto a hierbas aromáticas como peperina y poleo.

Además, es frecuente observar cóndores andinos planeando sobre las corrientes de aire, junto con jotes, águilas escudadas y pájaros carpinteros que habitan el entorno serrano.

Esta riqueza faunística convierte cada caminata en una oportunidad para los amantes de la observación de aves y de la naturaleza, quienes pueden disfrutar de un ecosistema típico de las sierras cordobesas.

Entre senderos y panorámicas.

El sendero clásico presenta una dificultad media y demanda entre tres y cuatro horas entre ida y vuelta. El recorrido tiene entre 5 y 6 kilómetros, aunque también existe un circuito de aproximadamente 8 kilómetros, conocido como 360°, que rodea completamente la montaña y permite descubrir quebradas, arroyos temporarios y sectores menos transitados.

El camino está señalizado con flechas amarillas, aunque en el tramo inicial se recomienda prestar atención para evitar desviarse hacia senderos de mayor dificultad, como el que conduce al Cerro El Cuadrado. Para senderistas experimentados, además, existen conexiones con travesías de mayor exigencia.

El trekking es la actividad estrella, con opciones para caminantes principiantes y senderistas experimentados.

Finalmente, la cumbre está coronada por un mástil con la bandera argentina, símbolo que dio origen al nombre del cerro y que representa el lugar ideal para inmortalizar el logro después del esfuerzo del ascenso.

Con un recorrido que combina aventura, naturaleza y postales inolvidables, el Cerro La Banderita demuestra por qué es uno de los grandes íconos del trekking serrano. Cada paso del ascenso acerca a los visitantes a una cumbre que recompensa el esfuerzo con una vista privilegiada y una experiencia difícil de olvidar.