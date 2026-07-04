Playas paradisíacas y la temperatura ideal para escapar del frío de la ciudad

Durante el invierno, muchas personas buscan destinos donde las temperaturas sean más agradables y permitan disfrutar del aire libre sin el intenso frío de las grandes ciudades.

En el Litoral argentino existe un rincón que reúne paisajes naturales únicos, biodiversidad y propuestas para quienes desean desconectarse de la rutina.

Ubicado entre el río Paraná y los Esteros del Iberá, este paraje invita a vivir experiencias de ecoturismo, navegar por canales rodeados de fauna silvestre y, a pocos minutos, relajarse en extensas playas de arena claras.

Las extensas playas permiten completar una escapada que combina río, naturaleza y relax.

El refugio natural con playas increíbles y un clima ideal para cambiar el abrigo por el sol





Puerto Valle es un paraje y área natural turística ubicado en el departamento de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Situado sobre la costa del río Paraná y en el extremo noreste de los Esteros del Iberá.

Constituye una de las puertas de ingreso al Parque Nacional Iberá y un destino elegido por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias de ecoturismo.

Se encuentra a unos 240 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Para llegar en auto, el recorrido más habitual es por la Ruta Nacional 12, completamente asfaltada, hasta la zona de Ituzaingó, desde donde se accede fácilmente al paraje.

Su ubicación estratégica también permite conocer otros grandes atractivos del nordeste argentino. Muy cerca se encuentran el acceso norte al Parque Nacional Iberá, la ciudad de Ituzaingó con su extensa costanera, la represa de Yacyretá, además de distintos circuitos naturales y embarcaderos sobre el río Paraná.

Uno de los mayores tesoros del lugar es su geografía. La combinación entre la selva paranaense, los Esteros del Iberá, la Laguna Valle y el río Paraná conforma un escenario de enorme biodiversidad, donde conviven ambientes acuáticos, bosques y humedales que albergan una extraordinaria variedad de flora y fauna.

Las excursiones hacia la Laguna Valle son una de las experiencias más buscadas. A través de canales naturales, los visitantes pueden internarse en el corazón de los esteros para observar yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos y numerosas especies de aves en su hábitat natural.

La unión entre los Esteros del Iberá, la selva paranaense y el río Paraná crea uno de los paisajes más biodiversos del país.

El río Paraná también ofrece múltiples alternativas para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Desde muelles donde parten navegaciones guiadas y recorridos en kayak que permiten descubrir la inmensidad del paisaje desde otra perspectiva, siempre acompañados por especialistas en interpretación ambiental.

Otra propuesta destacada son los safaris fotográficos y las caminatas por senderos naturales. Durante los recorridos es frecuente observar monos carayá, aves exóticas y una gran diversidad de especies propias de la selva paranaense, convirtiendo cada salida en una experiencia diferente.

Navegaciones, kayak, safaris fotográficos y avistaje de fauna forman parte de las experiencias más elegidas por quienes visitan el destino.

Aunque Puerto Valle no cuenta con grandes balnearios, quienes desean combinar el ecoturismo con jornadas junto al agua pueden acercarse a playa La Escondida: destacada por los visitantes como una de las más tranquilas, limpias y pintorescas para disfrutar en familia.

Playa Los Eugenios es otra de las opciones ribereñas que encontrarás en la vecina localidad de Ituzaingó, sumándose a la oferta de arena y río de la zona.

Cabe señalar que la infraestructura turística acompaña el crecimiento del destino. La zona dispone de alojamientos de distintas categorías, establecimientos boutique de alta gama, cabañas, restaurantes especializados en gastronomía regional y servicios pensados para disfrutar plenamente del entorno sin alterar el equilibrio natural.