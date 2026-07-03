El "Mar Muerto argentino" que invita a vivir una escapada diferente

No hace falta viajar hasta Medio Oriente para vivir la experiencia de flotar casi sin esfuerzo sobre el agua. En Argentina existe un inmenso lago salado que, por sus características naturales, es comparado con el famoso Mar Muerto.

Además de ese particular fenómeno, este rincón cordobés invita a disfrutar de playas de arena clara, excursiones de avistaje de flamencos, senderos naturales y algunos de los atardeceres más impactantes del país, convirtiéndose en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, relax y experiencias diferentes.

La enorme concentración de sal convierte a este lago en uno de los ambientes naturales más extraordinarios de Sudamérica.

Mar Muerto argentino: un destino donde podés flotar sin esfuerzo y los paisajes son únicos

La Laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ansenuza, es el lago salado más grande de Sudamérica y el quinto humedal salino más extenso del planeta.

Ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba, constituye uno de los escenarios naturales más impactantes del país y tiene como principal puerta de ingreso turístico a la localidad de Miramar de Ansenuza.

Entre playas, naturaleza y atardeceres inolvidables, este rincón cordobés ofrece una escapada distinta en cualquier época del año.

Se encuentra a unos 190 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar en auto, el recorrido más habitual comienza por la Ruta Nacional 19 hasta Río Primero, para luego continuar por la Ruta Provincial 17 y finalmente por la Ruta Provincial 3, que conduce directamente hasta Miramar de Ansenuza.

Muy cerca del lago es posible recorrer otros atractivos turísticos del noreste cordobés, como el Parque Nacional Ansenuza, la localidad de Balnearia, la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, además de pequeños pueblos rurales ideales para descubrir la cultura y gastronomía regional.

Desde el punto de vista geográfico, se trata de una enorme cuenca endorreica, es decir, un área geográfica cerrada y donde las aguas no desembocan en el mar.

Alimentada por los ríos Dulce, Primero (Suquía) y Segundo (Xanaes), la evaporación acumuló sales durante miles de años, dando origen a un ecosistema único y a un fenómeno de flotación comparable con el famoso Mar Muerto.

es uno de los íconos del destino y atrae visitantes por su arquitectura y sus misteriosas leyendas.

Su enorme riqueza ambiental hizo que gran parte del área esté protegida dentro del Parque Nacional Ansenuza. Allí habitan cientos de especies animales y más del 60% de las aves migratorias y playeras registradas en Argentina, siendo los flamencos rosados el símbolo indiscutido del lugar.

En este contexto, el avistaje de aves es una de las actividades preferidas por quienes visitan la región. Excursiones guiadas y paseos en embarcaciones permiten acercarse a las colonias que habitan la zona.

Avistaje de flamencos, paseos en lancha, senderismo y baños en aguas hipersalinas forman parte de las experiencias más buscadas.

Otro de sus grandes atractivos son las propiedades terapéuticas de sus aguas hipersalinas y del barro que se forma en sus costas. Desde hace décadas, miles de visitantes aprovechan estos recursos naturales para tratamientos vinculados con la piel, el reumatismo y distintas afecciones articulares.

Durante el verano, las playas de Miramar de Ansenuza se convierten en uno de los lugares más concurridos del lago. Sus extensas franjas de arena permiten disfrutar del agua, caminar por la costanera o simplemente contemplar algunos de los atardeceres más espectaculares de Córdoba.

El Mar Muerto argentino espera a los turistas con una experiencia distinta.

La experiencia puede completarse con una visita al histórico Gran Hotel Viena, un edificio inaugurado en la década de 1940 que hoy funciona como museo.

Su arquitectura, las historias que lo rodean y las leyendas sobre supuestos fenómenos paranormales lo transformaron en uno de los sitios más curiosos de la provincia.