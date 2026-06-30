La escapada perfecta para desconectar de la rutina: una isla donde los bosques dominan el paisaje

Para quienes disfrutan de los paisajes únicos donde la naturaleza aún conserva todo su protagonismo, el norte de Santa Fe esconde rincones que sorprenden por su riqueza ambiental.

Entre humedales, riachos e islas cubiertas de vegetación autóctona, existen escenarios ideales para desconectarse de la rutina y descubrir otra cara del litoral argentino.

En ese contexto aparece este espacio protegido, una propuesta diferente para quienes buscan navegar entre ambientes prácticamente intactos, observar fauna en libertad y conocer uno de los ecosistemas más importantes del país.

Un refugio natural entre riachos y vegetación nativa que parece detenido en el tiempo

Lejos del ruido: una reserva natural que invita a desconectar por completo

La Reserva Provincial Virá-Pitá es un área natural protegida de 615 hectáreas ubicada en el departamento General Obligado, en el noreste de Santa Fe.

Su relevancia radica en que protege un conjunto de islas rodeadas por el riacho Correntoso y constituye uno de los ambientes naturales más valiosos del litoral argentino.

La combinación de islas, riachos y bosques ribereños convierte a este rincón del litoral en un verdadero santuario natural.

Desde la ciudad de Santa Fe hay aproximadamente 430 kilómetros hasta la reserva. El recorrido más habitual es por la Ruta Nacional 11 hasta Villa Ocampo, localidad situada muy cerca del área protegida.

Desde allí parten las excursiones embarcadas, que deben coordinarse previamente con operadores habilitados. Estos recorridos permiten internarse en los distintos ambientes de la reserva y observar de cerca la riqueza natural que caracteriza al lugar.

Uno de los mayores atractivos del lugar es su geografía. La reserva se extiende sobre varias islas, entre ellas Ibé, Ibirá Pitá y El Biguazal, todas rodeadas por riachos, lagunas y cursos de agua que conforman un paisaje cambiante según el nivel del río y las estaciones del año.

Además, forma parte del gran Sitio Ramsar Jaaukanigás, un extenso sistema de humedales considerado uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del río Paraná.

Las excursiones en lancha son la mejor manera de descubrir la biodiversidad y los paisajes protegidos de la reserva.

La vegetación es otro de los grandes protagonistas. Allí predominan los bosques ribereños nativos, donde crecen especies como el timbó, el laurel amarillo, la sangre de drago y amplios cañaverales que sirven de refugio para numerosas especies de aves y mamíferos.

Justamente, uno de los principales objetivos de conservación de la reserva es proteger al mono carayá o aullador negro, una especie emblemática de los humedales del litoral. Gracias a la preservación de su hábitat natural, este primate encuentra allí uno de sus refugios más importantes dentro de la provincia.

El mono carayá, junto a numerosas especies de aves y mamíferos, encuentra en este ambiente uno de sus principales refugios naturales.

Las actividades turísticas se realizan de manera responsable y con un fuerte enfoque en la conservación. Las visitas consisten en excursiones embarcadas, desde las cuales es posible observar la riqueza paisajística y la fauna sin desembarcar en las islas protegidas, minimizando así el impacto sobre el ambiente.

Naturaleza, silencio y biodiversidad hacen de este destino una de las escapadas más sorprendentes del norte santafesino.

Además, durante la navegación, es frecuente observar garzas, biguás, chajás, martín pescador, carpinchos, tortugas y una enorme variedad de aves propias de los humedales, convirtiendo cada recorrido en una

La tranquilidad, el silencio y la inmensidad del paisaje convierten a la Reserva Provincial Virá-Pitá en un destino diferente dentro del norte santafesino.

Es una escapada perfecta para quienes buscan descubrir uno de los ambientes naturales mejor conservados del país mientras conocen el extraordinario patrimonio ambiental del Jaaukanigás.