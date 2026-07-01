El pueblo de montaña con los inviernos más espectaculares: nieve y aventuras para toda la familia

Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de viajeros comienzan a planificar escapadas hacia destinos donde la nieve se convierte en la gran protagonista.

Entre los lugares más elegidos aparece este clásico mendocino, que cada año recibe visitantes de todo el país gracias a su combinación de naturaleza, infraestructura y propuestas para todas las edades.

Desde quienes buscan deslizarse por las pistas hasta quienes solo desean contemplar el paisaje blanco, ofrece alternativas para vivir una experiencia inolvidable.

El destino soñado para el invierno: montañas nevadas, adrenalina y propuestas para todos.

Uno de los mejores destinos para disfrutar la nieve





Cuando llega el invierno, pocos destinos argentinos logran transformarse tanto como Las Leñas, uno de los sitios turísticos de nieve más importantes del país.

Ubicado en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, este "pueblito" de alta montaña es reconocido por la calidad de su nieve y la amplia oferta de actividades para todas las edades.

Esquí, snowboard, caminatas sobre la nieve y excursiones son algunas de las experiencias que pueden disfrutarse durante toda la temporada.

Se encuentra a unos 430 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Para llegar en auto, es necesario tomar la Ruta Nacional 40 hasta el sur provincial y luego continuar por la Ruta Provincial 222, camino que conduce directamente al complejo.

Durante la temporada invernal es recomendable consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que las nevadas pueden modificar las condiciones de circulación.

Su ubicación también permite combinar la visita con otros atractivos turísticos del sur mendocino. Muy cerca se encuentran Malargüe, la Reserva Provincial La Payunia, la Caverna de las Brujas, el Pozo de las Ánimas y el Valle Hermoso.

Uno de sus mayores atractivos es el entorno natural. Rodeado por la cordillera de los Andes, el paisaje combina cumbres nevadas, profundas quebradas y extensos valles que durante el invierno adquieren un aspecto completamente blanco.

La altura y las condiciones climáticas favorecen una excelente calidad de nieve durante gran parte de la temporada invernal, lo que permite disfrutar de óptimas condiciones durante varios meses.

La Cordillera de los Andes ofrece un escenario imponente que convierte a este destino en uno de los paisajes invernales más impactantes del país.

Las Leñas es reconocido internacionalmente por sus pistas de esquí y snowboard. Cuenta con circuitos para principiantes, intermedios y expertos, además de sectores exclusivos para quienes buscan practicar fuera de pista bajo condiciones controladas.

Sin embargo, no todo gira alrededor de los deportes de nieve. Quienes no esquían también pueden disfrutar de caminatas con raquetas, paseos panorámicos, culipatín, excursiones en motos de nieve y distintas actividades recreativas pensadas para compartir en familia.

Las Leñas es uno de los destinos más elegidos por quienes buscan vivir el invierno entre montañas, nieve y paisajes inolvidables.

Al caer la tarde, el paisaje cambia por completo. Las montañas cubiertas de nieve adquieren tonalidades doradas y rosadas gracias a la luz del atardecer, regalando una de las postales más fotografiadas de la cordillera de los Andes.

Elegir Las Leñas es apostar por una escapada donde naturaleza, aventura y el descanso conviven en un mismo lugar. Ya sea para vivir la adrenalina de los deportes invernales o simplemente contemplar paisajes únicos, este destino mendocino ofrece experiencias inolvidables para viajeros de todas las edades.