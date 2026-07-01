El dólar oficial sube otros 5 pesos y se vende a $1505 en el Banco Nación

La cotización del dólar oficial vuelve a registrar un incremento este miércoles y alcanza los $1505 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Al igual que lo que había ocurrido durante la jornada anterior, la divisa avanza otros cinco pesos y marca un nuevo nivel récord para los últimos ocho meses.

Con esta nueva actualización, el tipo de cambio oficial continúa mostrando una tendencia alcista y se consolida en los valores más elevados observados desde finales del año pasado.

La cotización del dólar oficial, MEP, CCL, Cripto y Blue este miércoles 1 de julio de 2026.

Los precios del dólar MEP, CCL, Cripto y Blue

En tanto, los dólares financieros exhiben movimientos dispares.

El dólar MEP opera en baja y se ubica en $1521,80. A pesar de ese retroceso intradiario, respecto del cierre previo acumula una variación positiva del 0,01%. La diferencia frente al dólar oficial queda en 1,12%.

El contado con liquidación (CCL) también muestra una caída en la rueda y cotiza a $1570,47. En comparación con la jornada anterior, mantiene una suba acumulada del 0,58%, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 4,35%.

En el segmento de las criptomonedas, el denominado dólar cripto se negocia a $1595,04. Aunque registra una baja durante la sesión, conserva un avance del 0,35% frente al cierre del martes. La distancia respecto del valor oficial alcanza el 5,98%.

El mercado informal también reflejó una leve suba. El dólar blue avanza y se comercializa a $1520, lo que representa un incremento acumulado del 0,33% en relación con la rueda anterior. De esta manera, la diferencia con el dólar oficial se mantiene en torno al 1%.

Así, el mercado cambiario transita una nueva jornada con el dólar oficial en ascenso, mientras las distintas cotizaciones paralelas continúan moviéndose cerca de los valores del tipo de cambio regulado.