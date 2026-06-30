El dólar vuelve a aumentar, se vende a $1500 y alcanza su máximo valor en 8 meses

Tal como se venía especulando desde hace días, finalmente el dólar volvió a subir y ya lo encuentra en la pizarra del Banco Nación a un precio de 1.500 pesos, alcanzado de esta manera su máximo valor de los últimos ocho meses. En tanto, la suba fue de 5 pesos e interrumpió cuatro ruedas de estabilidad.

En tanto, la fortaleza global de la divisa estadounidense se da en un contexto donde la búsqueda de refugio en bonos del Tesoro norteamericano y la caída de tasas internacionales generan oportunidades para la deuda local, mientras persisten señales mixtas en la economía real.

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En la apertura de la pizarra al público en el Banco Nación, el dólar comenzó siendo negociado este martes a $1.495 para la venta por quinto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promediaron en su inicio $1.498,22 para la venta y $1.447,18 para la compra.

Otros valores de dólares

Por otra parte, el dólar blue se ubica en 1.490 pesos para la compra y 1.510 para la venta. El dólar MEP sube y opera a $1510,83. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del 0,72% con el dólar oficial. Con respecto al cierre del lunes el dólar MEP acumula una suba del 0,12%.

En tanto, el dólar CCL sube y opera a $1557,64. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 3,84% con el dólar oficial, y con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,58%.

Así se presentaron las pizarra en los principales bancos.

Finalmente, el dólar cripto sube y opera a $1583,84, y de esta manera el dólar cripto tiene una brecha del 5,59% con el dólar oficial, y con respecto al cierre del lunes el dólar cripto acumula una suba del 0,22%.