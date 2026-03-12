El INDEC da a conocer la inflación de febrero: cuál es la estimación de los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se habría mantenido cerca del 3%, al igual que en enero, de acuerdo al relevamiento realizado por consultoras privadas.

Los analistas privados estiman que la cifra estará entre 2,6%, en línea con el dato de la Ciudad de Buenos Aires, y 2,9%, como en el primer mes de 2026.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central se vio una suba de las proyecciones de inflación ya que en febrero se esperaba que fuera de 2,1% pero la publicación de la semana pasada ubicó la estimación en 2,7%.

La suba en las tarifas de luz y gas también influyó en el incremento del IPC.

Si el IPC es igual o menor al 2,9% de enero, el Gobierno de Javier Milei cortaría una racha de cinco meses con inflación al alza. De lo contrario, ya será medio año de aceleración en el costo de vida.

Inflación de febrero: la estimación de los analistas privados

La consultoramidió una inflación deen febrero para el Gran Buenos Aires. En su análisis, indicó que "".

"Esos ajustes, junto con un alza de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, quedaron recogidos en vivienda e hicieron que el incremento del rubro, cercano al 5%, fuera el mayor desde junio de 2024, precisó.

C&T, además, señaló que los alimentos y bebidas volvieron a registrar fuertes incrementos en febrero y cerró con un aumento de 4,1%. "La carne subió casi 8%, el doble que el promedio", apuntó.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,9%, al sostener que "durante febrero se volvió a observar una aceleración en el precio de la carne (5,2%), los aceites (6,8%) y las verduras (3,2%)".

Alimentos fue uno de los rubros que impulsó la inflación de febrero.

Asimismo, LCG pronosticó un IPC en torno a 2,7% y explicó que la inercia de la inflación núcleo -que no tiene en cuenta precios estacionales ni regulados- sigue poniendo un piso alto al dato mensual. Al mismo tiempo, señaló que los ajustes en tarifas duplicarán la incidencia de los precios regulados, que aportarán 0,7 puntos porcentuales a la inflación general por los aumentos en gas (17% mensual por reducción de subsidios), electricidad y agua (en torno al 4%), junto con los ya frecuentes en transporte, prepagas y telefonía, entre otros.

La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, evaluó que la inflación cerró en 2,8% en febrero mientras que el IPC de OJF mostró un alza de 2,6% durante el mes pasado.

Por último, el reporte de Equilibra puntualizó que la inflación mensual finalizó el mes pasado en 2,9%, con los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), restaurantes y hoteles (3,4%) y comunicación (3,3%).