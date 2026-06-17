El ingeniero químico Diego Fernández explicó cómo lavar los repasadores para evitar la contaminación cruzada y advirtió: "Existe un protocolo higiénico"

Los repasadores y trapos de cocina suelen ser elementos de uso diario que, con el paso del tiempo, acumulan suciedad y adquieren olores desagradables difíciles de eliminar. A pesar de los lavados frecuentes, muchas veces ese aroma a humedad persiste.

Sin embargo, existe un truco recomendado por especialistas que permite no solo eliminar los malos olores, sino también mejorar la limpieza de estos textiles. Se trata de aplicar un método específico que optimiza el lavado y reduce la presencia de bacterias.

El truco de un ingeniero químico para evitar la contaminación cruzada al lavar los trapos

Diego Fernández, ingeniero químico y creador de contenido con más de un millón de seguidores, explica que existe un protocolo higiénico sencillo para lavar los trapos correctamente. "La contaminación cruzada en el lavarropas es muy común, pero no está mal lavar trapos sucios si sigues un procedimiento adecuado", señala Fernández.

Entre sus principales recomendaciones, se destacan:

No mezclar los trapos de cocina con ropa personal ni con toallas, para evitar la transferencia de bacterias.

Lavar a 60 grados utilizando una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio junto con el detergente o jabón habitual.

En caso de no contar con agua caliente, dejar los trapos en remojo durante al menos una hora antes de iniciar el lavado.

Remojar previamente los trapos que estén muy manchados para facilitar la eliminación de la suciedad.





El especialista explica que es importante no mezclar los trapos repasadores con ropa personal o toallas para evitar la contaminación cruzada. También recomienda lavarlos con bicarbonato de sodio y agua caliente.

El especialista explica que el bicarbonato de sodio cumple un rol clave en este proceso, ya que ayuda a neutralizar olores y a remover la grasa acumulada en las telas. De esta manera, no solo se eliminan las manchas visibles, sino también gran parte de las bacterias.

Incluso cuando el lavado se realiza a temperaturas más bajas, como 40 grados, este compuesto contribuye a mejorar la higiene general y reduce el riesgo de que la suciedad se transfiera a otras prendas dentro del lavarropas.

Fernández también detalla que la mayoría de los lavarropas de carga frontal cuentan con sistemas que calientan el agua de forma interna. En el caso de los modelos de carga superior, recomienda agregar agua caliente manualmente para alcanzar la temperatura adecuada.