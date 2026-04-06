El pulmón verde más grande del norte: sorprende con naturaleza y relax

En el norte argentino existe un amplio espacio verde que se convirtió en uno de los lugares más elegidos para desconectar sin alejarse de la ciudad.

Con caminos arbolados, sectores recreativos y propuestas para todas las edades, se presenta como una opción ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Ya sea para una caminata, una tarde en familia o una pausa al aire libre, este lugar combina descanso, cultura y entretenimiento en un mismo entorno. Su versatilidad y fácil acceso lo posicionan como una escapada perfecta en cualquier momento del año.

Un espacio elegido para compartir, caminar y disfrutar de la vista al agua.

El rincón natural ideal para una escapada al aire libre con senderos y sombra infinita

El Parque Aguirre es uno de los espacios verdes más emblemáticos del norte argentino. Ubicado en la provincia de Santiago del Estero, se trata de un gran parque urbano que combina naturaleza, recreación y actividades al aire libre,

Se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad capital, lo que facilita su acceso. Para llegar, se puede tomar la avenida Núñez del Prado o acceder desde la Costanera Sur, además de las conexiones con la Ruta Nacional 9, que permite arribar desde distintos puntos del país.

En sus alrededores, este espacio se conecta con otros atractivos importantes como el Dique Los Quiroga, el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y la ciudad de Termas de Río Hondo, reconocida por sus aguas termales.

La geografía del lugar se caracteriza por extensas áreas forestadas, con predominio de especies autóctonas que brindan sombra y frescura durante gran parte del año. Sus caminos amplios y terrenos llanos permiten recorridos cómodos tanto a pie como en bicicleta.

La vegetación autóctona y los amplios terrenos definen el paisaje del lugar.

Entre sus principales atractivos se destacan los senderos para caminatas, circuitos aeróbicos y espacios preparados para el descanso. También cuenta con sectores destinados a deportes y actividades recreativas.

Uno de los sectores más atractivos del predio es el Parque de los Niños. Este lugar combina juegos modernos con propuestas inclusivas, entre las que se destaca un llamativo carrusel veneciano y estructuras adaptadas para que chicos de todas las edades puedan disfrutar.

A pocos metros, el Castillo Medieval se convierte en otro de los puntos imperdibles. Allí funciona el Museo Interactivo de Ciencias, un espacio pensado especialmente para el aprendizaje a través de la experiencia.

Un sector pensado para los más chicos, con juegos modernos y propuestas inclusivas.

El recorrido también incluye importantes espacios vinculados a la cultura y la identidad local. Entre ellos sobresale el Monumento a Francisco de Aguirre, ubicado sobre la avenida Diego de Rojas, que rinde homenaje al fundador de la ciudad.

A esto se suma la tradicional Casa del Folklorista, donde es posible disfrutar de platos típicos y música regional en un ambiente representativo de la cultura santiagueña.

Otro punto destacado es la Plaza Añoranzas, reconocida por ser escenario de espectáculos folclóricos y grandes eventos. Este espacio suele reunir a artistas, vecinos y turistas en celebraciones que reflejan las raíces culturales de la región.

Un entorno ideal para terminar el día rodeado de tranquilidad y naturaleza.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el predio ofrece múltiples opciones. Cuenta con senderos pavimentados, bicisendas y circuitos especialmente diseñados para caminar, correr o andar en bicicleta.

Además, dispone de canchas de básquet y fútbol, lo que lo convierte en un punto ideal para quienes practican deporte. Estos espacios suelen ser utilizados tanto por grupos de amigos como por familias y aficionados.

Un espacio elegido tanto por locales como por quienes buscan desconectar.

También hay sectores de asadores gratuitos y amplias áreas de picnic, perfectas para compartir en familia o con amigos. Estos espacios, rodeados de vegetación, permiten disfrutar de jornadas completas en contacto con la naturaleza.

Finalmente, la costanera se presenta como uno de los rincones más elegidos. Este paseo junto al río invita a relajarse, tomar sol o recorrer los paradores, especialmente durante los fines de semana, cuando el lugar cobra aún más vida.