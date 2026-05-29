Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 29 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
NO FALLA

El truco definitivo para sacar el olor a humedad de la ropa y dejarla impecable

Con ingredientes simples y un procedimiento muy fácil, existe una manera efectiva de eliminar el aroma desagradable que suele quedar en las prendas durante los días fríos o lluviosos.

MBurczynsky
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Durante el invierno o en épocas de mucha humedad, es frecuente que las prendas tarden más tiempo en secarse y acumulen un olor desagradable difícil de quitar, incluso después de varios lavados. 

Aunque muchas personas recurren a perfumes textiles o suavizantes intensos para disimular el aroma, existen métodos caseros mucho más efectivos que ayudan a eliminar el problema desde la raíz y evitar que vuelva a aparecer.

&nbsp;La humedad acumulada en las telas puede eliminarse con un truco casero cada vez más popular.
 La humedad acumulada en las telas puede eliminarse con un truco casero cada vez más popular.

El truco definitivo para eliminar el olor a humedad de la ropa

Uno de los métodos más efectivos y "poco conocidos" consiste en utilizar una sencilla mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio durante el lavado. 

Ambos ingredientes ayudan a neutralizar bacterias, hongos y residuos acumulados en las fibras textiles, los cuales son responsables del mal olor persistente.

El vinagre blanco y el bicarbonato pueden convertirse en grandes aliados para eliminar olores persistentes de las prendas.

El vinagre blanco y el bicarbonato pueden convertirse en grandes aliados para eliminar olores persistentes de las prendas.

Para aplicar este truco, se recomienda agregar una taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante y media taza de bicarbonato de sodio directamente dentro del tambor del lavarropas

Luego, realizar un lavado normal con agua tibia o fría según el tipo de tela y respetando siempre las indicaciones de la etiqueta de cada prenda.

Por ejemplo, en telas delicadas como lana, seda o lino fino, se aconseja probar primero en pequeñas cantidades o consultar las recomendaciones de lavado de la etiqueta para evitar daños o desgaste prematuro.

El vinagre blanco y el bicarbonato son aliados clave para recuperar prendas con olor persistente.

El vinagre blanco y el bicarbonato son aliados clave para recuperar prendas con olor persistente.

El vinagre actúa como desinfectante natural y elimina los olores impregnados sin dañar la ropa, mientras que el bicarbonato ayuda a absorber la humedad retenida en las fibras y potencia la limpieza profunda.

Además, para prevenir que el olor vuelva a aparecer, los especialistas recomiendan secar la ropa completamente antes de guardarla y priorizar ambientes ventilados o con buena circulación de aire

También resulta útil limpiar periódicamente el lavarropas, ya que la humedad acumulada en el tambor puede transferirse nuevamente a las prendas.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Truco