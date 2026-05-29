El truco definitivo para sacar el olor a humedad de la ropa y dejarla impecable

Durante el invierno o en épocas de mucha humedad, es frecuente que las prendas tarden más tiempo en secarse y acumulen un olor desagradable difícil de quitar, incluso después de varios lavados.

Aunque muchas personas recurren a perfumes textiles o suavizantes intensos para disimular el aroma, existen métodos caseros mucho más efectivos que ayudan a eliminar el problema desde la raíz y evitar que vuelva a aparecer.

La humedad acumulada en las telas puede eliminarse con un truco casero cada vez más popular.

El truco definitivo para eliminar el olor a humedad de la ropa

Uno de los métodos más efectivos y "poco conocidos" consiste en utilizar una sencilla mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio durante el lavado.

Ambos ingredientes ayudan a neutralizar bacterias, hongos y residuos acumulados en las fibras textiles, los cuales son responsables del mal olor persistente.

El vinagre blanco y el bicarbonato pueden convertirse en grandes aliados para eliminar olores persistentes de las prendas.

Para aplicar este truco, se recomienda agregar una taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante y media taza de bicarbonato de sodio

Luego, realizar un lavado normal con agua tibia o fría según el tipo de tela y respetando siempre las indicaciones de la etiqueta de cada prenda.

Por ejemplo, en telas delicadas como lana, seda o lino fino, se aconseja probar primero en pequeñas cantidades o consultar las recomendaciones de lavado de la etiqueta para evitar daños o desgaste prematuro.

El vinagre blanco y el bicarbonato son aliados clave para recuperar prendas con olor persistente.

El vinagre actúa como desinfectante natural y elimina los olores impregnados sin dañar la ropa, mientras que el bicarbonato ayuda a absorber la humedad retenida en las fibras y potencia la limpieza profunda.

Además, para prevenir que el olor vuelva a aparecer, los especialistas recomiendan secar la ropa completamente antes de guardarla y priorizar ambientes ventilados o con buena circulación de aire.

También resulta útil limpiar periódicamente el lavarropas, ya que la humedad acumulada en el tambor puede transferirse nuevamente a las prendas.