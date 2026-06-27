El truco para combatir el insomnio del psiquiatra Martínez Rico: "No pueden hacerlo más de dos veces sin dormirse"

Desvelarse en medio de la madrugada se transformó en una pesadilla cotidiana para millones de personas que sufren de insomnio en todo el mundo. Cortar el descanso entre las tres y las cinco de la mañana arruina el rendimiento del día siguiente y genera una profunda frustración en quienes dan vueltas en la cama sin encontrar una solución.

Los científicos explican que este fenómeno ocurre porque los primeros ciclos del sueño duran un máximo de tres horas, lo que vuelve al organismo mucho más frágil y propenso a despertarse ante cualquier estímulo mínimo.

Para terminar con este problema que afecta la salud física y mental, un reconocido especialista español diseñó una técnica revolucionaria que promete devolverte el descanso en pocos minutos. Olvidate de contar ovejas o de mirar el reloj, porque este ejercicio cambia por completo la forma de recuperar el sueño profundo de manera inmediata.

Los pasos a seguir para probar la técnica

Cerrá los párpados por completo apenas te desveles y mantenelos así durante todo el ejercicio, tal cual detalló Alejandro Martínez Rico. Desplazá la mirada hacia arriba de forma suave sin abrir los ojos en ningún momento de la secuencia. Mové los ojos hacia abajo manteniendo la concentración fija en el recorrido interno que realiza tu vista. Dirigí la mirada a la izquierda de manera lenta para continuar con la estimulación sensorial adecuada. Llevá los ojos hacia la derecha repitiendo el mismo desplazamiento suave con los párpados totalmente pegados. Hacé un círculo completo en sentido horario buscando relajar la tensión acumulada en la zona ocular. Realizá otro círculo en sentido antihorario para completar la primera ronda del circuito diseñado por el especialista.

Por qué funciona este truco

El truco de este experto en cómo combatir el insomnio se fundamenta en tres pilares científicos muy claros que desactivan el estado de alerta del cerebro. En primer lugar, genera un cambio de foco mental porque la mente abandona las preocupaciones cotidianas y se concentra exclusivamente en una acción física y concreta.

Además, el ejercicio provoca una activación bilateral del cerebro mediante un componente similar al método EMDR, logrando conectar ambos hemisferios a través de la acción visual coordinada.

Por último, este patrón de movimientos de los ojos de forma repetida estimula el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de activar las respuestas de reposo, relajación y digestión en el cuerpo humano. Según el coordinador de la clínica MH Salud Mental, con realizar dos o tres circuitos completos resulta suficiente para caer profundamente dormido.

Adiós al mal dormir: la técnica basada en la ciencia que estimula el sistema nervioso y permite recuperar el sueño profundo en pocos minutos sin usar pastillas.

Variantes y precauciones

Aunque el ejercicio original plantea una secuencia específica de siete movimientos, podés adaptar la rutina reduciendo la velocidad de los giros si sentís algún tipo de molestia o mareo leve en los primeros intentos.

La clave de esta variante es mantener un ritmo pausado y orgánico que acompañe la respiración, permitiendo que los músculos faciales se relajen por completo mientras se ejecutan los círculos oculares. Como precaución fundamental para frenar el mal dormir, resulta vital no forzar la vista de manera violenta ni realizar movimientos bruscos que puedan generar tensión innecesaria.

El psiquiatra advierte que este truco casero pierde toda su efectividad si el paciente interrumpe la secuencia para revisar el teléfono móvil o para calcular cuántas horas de descanso le quedan disponibles, ya que la luz de las pantallas y la presión mental incrementan la ansiedad de forma inmediata.